بشرى سارة لجميع اليمنيين وهذا ما سيحدث بداية العام 2024

الرياض - محمد الاطلسي - كشفت مصادر سياسية مطلعة، عن تسلم المبعوث الأممي لليمن هانس غروندبرغ مسودة خريطة السلام المزمع توقيعها بين مليشيا الحوثي من جانب والسعودية والأطراف اليمنية من جانب آخر وبرعاية الأمم المتحدة.

حيث أجرى المبعوث الأممي رحلات عدة لسلطنة عمان للقاء الوفد الحوثي لاستيعاب أي ملاحظات، قبل أن يعود للرياض الثلاثاء.

المصادر القريبة من الملف اليمني، التي رفضت الإفصاح عن هويتها، أكدت أن خريطة السلام هي نفسها التي تمت مناقشتها منذ رمضان الفائت، وشهدت ملاحظات وتعديلات عدة من الأطراف، وربما وصلت لمرحلة نهائية في ظل تسليمها للمبعوث الأممي. وأضافت: «نعتقد أن الأمور الآن في يد المبعوث الأممي وتحركاته».

ومن المتوقع أن يتم التوقيع على المسودة النهائية مطلع يناير المقبل من العام الجديد 2024م.