تفاصيل مفاجأة.. جماعة الحوثي تلوح بقصف هذه الدول العربية

الرياض - محمد الاطلسي -

لوحت جماعة الحوثي الانقلابية، ولأول مرة، بقصف دول عربية، أخرى في المنطقة، قالت أنها "تجندت لحماية الكيان الاسرائيلي"، واتهمتها بـ "اعتراض" الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة المفخخة، ذات التقنية الايرانية، التي تطلقها باتجاه الكيان الاسرائيلي، في فلسطين المحتلة.

جاء هذا في كلمة متلفزة لزعيم جماعة الحوثي الانقلابية، عبدالملك الحوثي، بثتها قناة "المسيرة" الناطقة باسم الجماعة، مساء الاربعاء، علق فيها على التحركات الامريكية، وقال: "نحن نفعل ما نستطيع ونسعى للوصول إلى ما هو أكبر وفعل ما هو أشد ضد العدو الصهيوني". حد زعمه.

مضيفا: "نسعى في هذه الأيام لتطوير قدراتنا العسكرية ونستفيد حتى في ظل ما نواجهه من تصدي القوى في المنطقة لضرباتنا إلى العدو الإسرائيلي. أحيانا 4 دول بينها دول عربية وقوى عسكرية إضافة لكيان العدو تحاول منع طائراتنا المسيرة وصواريخنا من الوصول إلى أهدافها".

وتابع: "للأسف بعض الدول العربية تتجند مع العدو الصهيوني وتحرك إمكاناتها العسكرية لحمايته من الصواريخ اليمنية بدل أن تتحرك لحماية الشعب الفلسطيني". وأردف قائلا: "صبرنا على ذلك ولم نستهدفها بعد أن تورطت الى هذا المستوى في مساندة العدو الصهيوني اليهودي".

ملوحا ضمنيا باستهداف الدفاعات الجوية لهذه الدول العربية التي لم يسمها، بقوله: "موقفنا هو ضد العدو الإسرائيلي ولم نستهدف به أي دولة أخرى وصبرنا على عمليات الاعتراض التي قامت بها بعض الدول العربية ولم نستهدفها". في اشارة الى الاردن ومصر والسعودية، حسب مراقبين.

السيد القائد عبدالملك بدرالدين الحوثي: دول عربية سعت لاعتراض صواريخنا ومسيراتنا pic.twitter.com/nwd895aZFC — قناة المسيرة (@TvAlmasirah) December 20, 2023

كما كشف زعيم جماعة الحوثي الانقلابية ان ماسماه "الصبر" على اعتراض دول عربية صواريخ ومسيرات مليشياته لن يستمر، بقوله: "نسعى لتطوير قدراتنا العسكرية لتتجاوز أي عوائق، ولفعل ما هو أكبر ليرقى إلى مستوى المسؤولية وتلبية رغبة شعبنا وأمله في دعم فلسطين". حسب تعبيره.

اتفرج .. الحوثي يكشف الرد على اعتراض صواريخه (فيديو)

وسخر من الدول العربية الموالية لأمريكا، بقوله: "ونحن في الوقت نفسه، نتمنى ونطلب من كل الدول العربية ومن كل الذين حركهم الامريكي في الماضي، أن يتوقفوا وأن يتفرجوا وأن يتركوا الأمريكي والإسرائيلي ليدخل في حرب مباشرة معنا" في اشارة الى دول التحالف بقيادة السعودية والامارات.

مضيفا: "نطلب من الدول العربية أن يذرونا لنكون في حرب مباشرة مع العدو الإسرائيلي والأمريكي وإذا أرادوا أن يرقصوا فليرقصوا لكن لا يشتركوا عسكريا وماليا معهم. إذا أراد العرب أن يكونوا جمهورا يصفق للأمريكي فليصفقوا، وإذا أرادوا أن يرقصوا على أشلاء الضحايا فليرقصوا، لكن لا يشتركوا مع الأمريكي في حربه علينا".

اتفرج .. زعيم الحوثيين يسخر من دول عربية بهذا الطلب (فيديو)

وكشف زعيم جماعة الحوثي، عن خطته وما يراهن عليه في المواجهة العسكرية مع الولايات المتحدة الامريكية، وخوض الحرب المباشرة مع امريكا، متحدثا عن امتلاك مليشياته اسلحة كفيلة بردع تحرك التحالف العسكري الدولي بقيادة امريكا إلى البحر الاحمر، زاعما ان مليشياته لا تمنع مرور اي سفن عدا السفن الاسرائيلية والمتجهة للكيان.

تفاصيل: الحوثي يكشف خطته للحرب مع امريكا (فيديو)

يأتي هذا ردا على إطلاق الولايات المتحدة الامريكية، الاثنين، من عاصمة كيان الاحتلال الاسرائيلي تل ابيب (حيفا) رسميا، تحالفا عسكريا دوليا، يضم 39 دولة كشفت اسم 10 منها وتحفظت على الاخرى، وأعلنت بدء عملياته في البحر الاحمر ضد جماعة الحوثي الانقلابية، لردع تهديداتها الملاحة والسفن الاسرائيلية والسفن المتجهة الى الكيان الاسرائيلي.

تفاصيل: امريكا تدشن عمليات تحالف دولي ضد الحوثيين

سبق هذا، اعلان القيادة المركزية للقوات الامريكية، الاربعاء (13 ديسمبر) عن تشكيل تحالف عسكري دولي بقيادة امريكا وعضوية 39 دولة بينها اليمن، لحماية الملاحة الدولية في باب المندب والبحر الاحمر والبحر العربي، والتصدي لهجمات المليشيا البحرية لجماعة الحوثي، المتصاعدة على السفن الاسرائيلية والسفن المتجهة لموانئ الكيان الاسرائيلي.

تفاصيل: امريكا تعلن انضمام اليمن لتحالف حماية الملاحة

وتواصل جماعة الحوثي الانقلابية، تصعيد هجماتها البحرية منذ استيلائها في 19 نوفمبر الماضي، على سفينة الشحن التجارية "ذا جلاكسي ليدر" المملوكة لرجل الاعمال الاسرائيلي ابراهام اونغر ارامي، بعد عبورها من قناة السويس واثناء مرورها في مياه البحر الاحمر باتجاه الهند، واقتيادها الى ميناء الصليف الخاضع لسيطرتها.

تفاصيل: سفير اليابان يطلق مفاجأة بشأن "جلاكسي"

تصاعدت الهجمات الحوثية البحرية لتتجاوز السبع سفن، أخرها الاثنين (18 ديسمبر) سفينة ‘سوان اتلانتك‘ محملة بالنفط والأخرى سفينة ‘إم إس سي كلارا‘ تحمل حاويات اثناء توجههما الى إسرائيل بعد رفضهما الاستجابة للتحذيرات" حسب بيان للمتحدث العسكري للحوثيين، وبلاغات هيئات دولية متخصصة بالملاحة البحرية.

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ويترافق هذا مع مواصلة مليشيا الحوثي، تنفيذ هجمات بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة المفخخة، باتجاه الكيان الاسرائيلي، واخرها حسب تأكيد جيش الاحتلال الاسرائيلي، والمتحدث العسكري للحوثيين، هجوم عاشر السبت (16 ديسمبر) بـ "دفعة صواريخ ومسيرات على ايلات (ام الرشراش) المحتلة جنوبي فلسطين".

اتفرج .. جماعة الحوثي تستأنف هجماتها الجوية

تفاصيل: الكيان يؤكد تعرضه لأوسع هجوم حوثي (فيديو)

تهدد الهجمات الحوثية في باب المندب والبحر الاحمر باثار اقتصادية كبرى، اقليميا ودوليا، إذ "يتم شحن 8.8 مليون برميل نفط خام يوميا من دول الخليج إلى أوروبا والولايات المتحدة والصين عبر البحر الأحمر ومضيق باب المندب، ما يجعله واحدا من أهم نقاط التجارة العالمية" حسب تأكيد إدارة معلومات الطاقة الامريكية، وتحذيرات دول عدة.

وتسببت الهجمات الحوثية البحرية حتى الان، في اعلان شركات شحن بحري كبرى، ابرزها "ميرسك" الدنماركية و"هاباج لويد" الالمانية و(CMACGM) الفرنسية، ايقاف خط سير سفنها عبر باب المندب والبحر الاحمر، والاضطرار لتغيير مسار رحلاتها عبر طريق رأس الرجاء الصالح والدوران حول قارة افريقيا، ما يضاعف زمن الرحلة وتبعا نفقاتها.

اتفرج .. خسائر الكيان الاسرائيلي من هجمات الحوثي (فيديو)

كما أعلنت، الاثنين (18 ديسمبر) شركة "إيفرجرين لاين" التايوانية "تعليق رحلات سفن الحاويات التابعة لها عبر البحر الأحمر حتى اشعار اخر، وتحويلها لتمر حول رأس الرجاء الصالح". لتنضم شركة الشحن العالمية "OOCL" ومقرها هونغ كونغ، التي اعلنت الاحد (17 ديسمبر) "التوقف عن شحن البضائع من وإلى الكيان الإسرائيلي فورا وحتى إشعار آخر".

اتفرج .. شركة عالمية توقف الشحن من وإلى الكيان

في المقابل، تشهد الاوساط السياسية والشعبية، اتساع دائرة جدل واسع، حسمه الزنداني بإصداره اعلانا هاما موجها إلى اليمنيين عموما، وكوادر وقواعد حزب التجمع اليمني للإصلاح، خصوصا،بشأن التحرك لنصرة فلسطين واسناد المقاومة الفلسطينية في غزة، بما فيه استهداف جماعة الحوثي الكيان الاسرائيلي وسفنه في باب المندب والبحر الاحمر.

تفاصيل: الزنداني يحسم جدل استهداف الكيان وسفنه (بيان)

وأصدر علماء السنة والجماعة في عدن والمحافظات الجنوبية، فتوى دينية شرعية في "المجلس الانتقالي" تحرم وتجرم تعاونه واي قوات في الجنوب مع الكيان الاسرائيلي في حماية سفنه ومصالحه، التي باركت استهدافها، ودعت الى استمرارها، كما دعت منتسبي مختلف القوات في المحافظات المحرررة الى عصيان قياداتها ورفض حماية السفن الاسرائيلية.

تفاصيل: علماء الجنوب يصدرون فتوى بشأن "الانتقالي" (وثيقة)

عزز هذا مواصلة جيش الاحتلال الاسرائيلي شن غارات جوية وقصف بحري وبري بقنابل هائلة وقذائف محرمة الاستخدام دوليا، ابرزها القنابل العنقودية وقنابل الفسفور الابيض، مخلفا دمارا هائلا في البنية التحتية والمنشآت المدنية بقطاع غزة، وموقعا عشرات الآلاف من القتلى والجرحى المدنيين، جلهم من الاطفال والنساء، علاوة على حصاره الخانق للقطاع.

وأججت أميركا الرأي العام اليمني والعربي باستمرارها في توفير الغطاء السياسي للكيان الاسرائيلي، وتعطيلها للمرة الثالثة، الجمعة (8 ديسمبر)، بالفيتو، صدور قرار عن مجلس الامن الدولي بوقف العدوان الاسرائيلي على غزة، بعد تفعيل امين الامم المتحدة المادة 99 باعتبار الحرب على غزة "تهدد بانهيار النظام العام للامم المتحدة، والامن والسلم الدوليين".

من جانبها، استنكرت عدد من الدول العربية الموقف الامريكي. بينما أكد سياسيون وقانونيون "سقوط الشرعية الدولية". ونوهوا إلى أن "امريكا اختارت بنفسها هدم مؤسسات التشريع الدولي، ولم يعد لمجلس الأمن قيمة أو الأمم المتحدة". مشددين أن "وقوف واشنطن بوجه المادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة، يعني تقويضها لشرائع اكبر مؤسسة دولية في العالم".

يشار إلى أن محصلة ضحايا العدوان الإسرائيلي تجاوزت "22600 قتيلا فلسطينيا (بينهم 6000 طفل و4000 امرأة و668 مسنا)، والمصابين 50100، منذ 7 أكتوبر الفائت". في مقابل "1400 قتيلا من الاسرائيلين بينهم نحو 500 ضباط وجنود، ونحو 3000 جريح". فيما أسرت "حماس" نحو 250 إسرائيليا، حسب ناطق "كتائب القسام"، ابو عبيدة.