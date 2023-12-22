الولايات المتحدة تكشف عن اول دولة خليجية ترفض ضغوط امريكية على على جماعة الحوثي

الرياض - محمد الاطلسي - كشفت الولايات المتحدة، الخميس، رفض دولة خليجية مطالب بالضغط على اليمن لوقف التصعيد بالبحر الأحمر.

ونقلت صحيفة ول استريت جورنال الامريكية عن مصادر مطلعة قولها بان إدارة بايدن طلبت من السلطنة التي تقود وساطة بين صنعاء واطراف إقليمية ودولية ضغطا اكبر لوقف استهداف السفن الإسرائيلية ورفع الحصار عن موانئ الاحتلال، مشيرة إلى أن السلطنة ردت برفض الضغط وطالبت بوقف الحرب على غزة أولا.

وكانت الولايات المتحدة قرعت خلال الايام الأخيرة وساطة عمانية مع صنعاء بشان الملاحة في البحر الأحمر.

وتلقي الولايات المتحدة حاليا بكل ثقلها لكسر الحصار عن إسرائيل دون تنفيذ مطالب يمنية – عربية تتعلق بوقف الحرب والحصار على غزة.

والموقف العماني يضاف إلى سلسلة فشل امريكي بالضغط عسكريا ودبلوماسيا على اليمن لإثنائها عن قرار دعم غزة وحظر الملاحة الإسرائيلية في الممرات المائية اليمنية.

وتفرض اليمن منذ أسابيع حصار كليا على الاحتلال الإسرائيلي نجحت معه بمنع مرور السفن المرتبطة بالاحتلال عبر باب المندب وخليج عدن والبحر العربي.