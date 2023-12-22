بلاغ هام من السفارة اليمنية بالرياض لجميع المغتربين اليمنيين في المملكة

الرياض - محمد الاطلسي - علنت سفارة الجمهورية اليمنية بالرياض عن بدء العمل بإصدار البطاقة الشخصية الذكية اعتباراً من امس الخميس الموافق 21 ديسمبر 2023م.

ودعت المواطنين اليمنيين المقيمين في المملكة العربية السعودية إلى إمكانية حجز موعد من خلال الخدمات الالكترونية عبر موقع السفارة واختيار الخدمة المطلوبة (إصدار بطاقة شخصية) وتعبئة الاستمارة بخط واضح باللغتين العربية والإنجليزية وإرفاق الوثائق المطلوبة الموضحة في الموقع الإلكتروني للسفارة ووفقا السفارة بالرياض، فإنه من الممكن ️تحميل استمارة طلب الحصول على البطاقة الشخصية الالكترونية عبر الموقع الإلكتروني للسفارة: