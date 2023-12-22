مفتي سلطنة عمان يكشف عن اسم شهر « رمضان» قبل نزول القرآن.. والمفاجأة في معناه !

الرياض - محمد الاطلسي - تطرق مفتي سلطنة عُمان، أحمد الخليلي، إلى أصل تسمية شهر رمضان لافتا إلى أنه يعود إلى ما قبل نزول القرآن.

جاء ذلك في تغريدة للخليلي على صفحته الرسمية بتويتر، حيث قال: "تسمية شهر رمضان بهذا الاسم هي معهودة عند العرب قبل نزول القرآن، ومن الشواهد المحفوظة في ذلك قول الشاعر: جاريةٌ فِي رَمضانَ المَاضِي... تُقَطِّعُ الحَدِيثَ بِالإِيماضِ".

وتابع مفتي عُمان قائلا: "وأصل ذلك أن العرب سمت أشهرها بحسب الأحداث التي وافقت تسمياتها، فقد وافقت تسمية شهر رمضان فصل الصيف الذي كانت ترمض فيه الفِصال؛ فتقوم من مبركها لطلب الاستظلال. وقيل: لأنه يرمض الذنوب، أي: يصهرها. والأول أصح؛ لأن التسمية سابقة على مشروعية صيامه".

وفي تغريدة منفصلة سابقة، قال الخليلي: "مَقْدم شهر الصيام هو مقدم الخير كله؛ ففيه تتهاطل رحمات الله تعالى على عباده وتنهلُّ بركاته في أرضه.. بمقدمه يُسَرُّ المؤمنون ويساء الشياطين وحزبهم الضالون، وهو كما قال ابن النضر العماني: أهلا بشهر الصوم من شهر.. بالناطق المحمود في الذكر.. أهلا به وصيامه وقيامه.. خير الشهور وسيد الدهر".