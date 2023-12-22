شركة عقارات حوثية خطيرة تمارس النصب والإحتيال على المواطنين .. تعرف عليها و هوية مالكها

الرياض - محمد الاطلسي - استولت مؤسسة عقارات حوثية بالخداع على عدة عقارات وباعتها لآخرين، قبل تملكها فعليًا، في محافظة الحديدة (غربي اليمن).

وأظهرت وثائق قضائية، أن "مؤسسة القاعدي العقارية" استولت دون وجه حق على عدة عقارات بالحديدة وبمساحات كبيرة وباعتها، لأشخاص آخرين بالخداع ودون وجه حق أيضا وقبل أن تملك فعليا تلك الأراضي.

وتضمنت الوثائق التي نشرها "يمن شباب نت" توجيهًا من محكمة باجل الابتدائية الخاضعة للمليشيات يمنع مؤسسة القاعدي العقارية من التصرف بمنطقتين عقاريتين بالحديدة حتى البت فيهما من قبل المحكمة.

واشترت المؤسسة الحوثية أراضٍ من أهالي الحديدة ووعدتهم بدفع قيمتها، ثم ماطلتهم وتهربت، وأعادت بيعها لأشخاص آخرين، ثم لم تمكنهم من أراضيهم.

وبحسب المعلومات المتوفرة، فإن مؤسسة القاعدي العقارية يملكها على حسن القاعدي، وهو شقيق أحد المقربين من محمد علي الحوثي ويدعى عبده حسن القاعدي المتورط أيضا في شركة وهمية أخرى تدعى شركة الديار العقارية.

وانتشرت خلال سنوات الحرب عشرات الشركات الوهمية، وقع ضحاياها آلاف المواطنين، وتعددت أنشطتها في مجال العقارات والأسهم الوهمية، وبيع الذهب والفضة.