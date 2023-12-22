صحيفة سعودية تكشف عن توجه دولي حاسم بشأن هذا الأمر الخطير

الرياض - محمد الاطلسي -

كشفت صحيفة سعودية، عن إصرار دولة غربية على ضرورة إحداث هزيمة عسكرية للحوثيين وطردهم من ميناء الحديدة، وذلك عبر التحالف البحري الدولي، للرد على استهداف الملاحة في البحر الأحمر.

وقالت صحيفة "عكاظ" إن الإعلان الأمريكي عن «عملية حارس الازدهار» شكّل مرحلة جديدة تشهدها المنطقة، ما ينذر بنهاية قريبة للمليشيا اليمنية؛ التي ظل التماهي الدولي معها أكبر حماية لها.

وأضافت الصحيفة السعودية في تقرير لها أن مراقبين يعتبرون تشكيل التحالف الدولي توجهًا حاسمًا لردع الحوثي والتصدي لهجماته ومحاولاته عرقلة الملاحة الدولية في البحر الأحمر وبحر العرب. ويضم التحالف الذي أعلنته واشنطن العديد من الدول؛ بينها بريطانيا وفرنسا وإيطاليا والبحرين وهولندا والنرويج وسيشيل وإسبانيا وكندا، وسيقوم بدوريات مشتركة في جنوب البحر الأحمر وخليج عدن لحماية السفن من الهجمات الحوثية، بحسب وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن.

وشدد الوزير الأمريكي على أن هذه الهجمات المتهورة تمثل مشكلة دولية خطيرة وتتطلب رداً دولياً حازماً. وتوعد بإيقاف الهجمات الحوثية، مؤكداً أن هناك طرقاً كثيرة للمساهمة في العملية الجديدة لتأمين الملاحة في البحر الأحمر. وتشير التقارير إلى أن هناك دولاً؛ منها أمريكا وبريطانيا، ستتولى ضرب المليشيا، لكن طبيعة هذه الضربات لم تحدد بعد، خصوصاً أن لندن تصر على ضرورة إحداث هزيمة عسكرية للحوثيين وطردهم من ميناء الحديدة، وفق الصحيفة. ونقلت الصحيفة عن مراقبين يمنيين قولهم، إن هذا التحالف كان من المهم تشكيله منذ ظهور الحوثي، لكن هذه الدول التي أصبحت في إطار واحد ظلت تعمل للإبقاء على المليشيا؛ سواء بالضغط على الحكومة الشرعية للوصول إلى اتفاق استوكهولم بعد أن كان الجيش اليمني على بعد أقل من أربعة كيلومترات من ميناء الحديدة و20 كيلومتراً عن مطار صنعاء الدولي، أو بإسقاطه من قائمة العقوبات كمنظمة إرهابية. بدوره قال رئيس مركز أبعاد للدراسات عبدالسلام محمد: كنا نقول لهم إن بقاء جماعة مسلحة مثل الحوثيين في الحديدة خطر كبير على ممرات الملاحة الدولية، ردوا علينا بأن تحرير الحديدة يعني تسليم تنظيم القاعدة أهم ميناء يمني. ورأى عبدالسلام، في دراسة نشرها مركزه، أن أمريكا لم تكن تولي اهتماماً لمنطقة البحر الأحمر خلال العقد الماضي، رغم تصاعد التهديدات في السنوات الأخيرة بما في ذلك الحرب في اليمن وتأثيرها على الملاحة الدولية، ولم تتخذ أي إجراءات لمعالجة هذه التطورات بشكل مناسب، وهو ما أحبط محاولاتها تحقيق أهداف إستراتيجية في المنطقة وأفقدها ثقة حلفائها، لكن تعرض حليفتها الرئيسية لتهديدات فاعلة جعلها تحاول تعزيز مكانتها وأدوارها وإعادة ضبط علاقاتها بالمنطقة. ولفت التقرير إلى أن تشكيل واشنطن تحالفاً دولياً يعد تحولاً كبيراً في الاهتمام الأمريكي بالبحر الأحمر، على الرغم من أنه غير واضح، لكنه في نفس الوقت يشير إلى أن هناك تغييراً في أولويات الردع الأمريكية، وقال إن مجموعتها العسكرية التي نشرتها في السنوات الماضية بالمنطقة مهتمة بهزيمة داعش في العراق وسورية، ولم يكن البحر الأحمر ضمن المهمة. من جانبه اعتبر رئيس تحرير صحيفة (الثوري) اليمنية سابقاً خالد سلمان، أن هناك فارقاً كبيراً بين التأمين المؤقت لعبور السفن التجارية، والتأمين الدائم لخطوط الملاحة الدولية؛ الأول يكتفي بمرافقة القوافل في البحر الأحمر، والثاني باقتلاع محددات الخطر المستدام وإجبار الحوثي على الإنكفاء صوب جغرافيته الداخلية بتضاريسها الجبلية وتحرير الحديدة المختطفة. وأكد «أن قيمة الحديدة لأمن البحر الأحمر أنها تتحكم بعقدة المواصلات، ويجب أن تكون بأيدٍ قوى غير مغامرة تمثل دولة لا عصابة». ولفت إلى أن مهمة التحالف لا تزال غامضة، خصوصاً أن وزير الدفاع الأمريكي وصف الحوثي بالمتهور الذي لا يحترم القانون الدولي، مؤكداً أن الحوثي يقف الآن وجها لوجه أمام الحقيقة، وأي استهداف لمضيق باب المندب بعد حشد القوات متعددة الجنسيات كفيل بتبيين طبيعة وحجم رد التحالف الدولي، حسب تعبيره.