اليمن.. حكومة صنعاء الانقلابية تصدر قراراً جديداً يثير غضباً واسعا

الرياض - محمد الاطلسي - نددت اللجنة التحضيرية لثورة البن بمشروع القرار الذي قدّمه وزير المالية في حكومة صنعاء المقالة رشيد أبو لحوم إلى مجلس الوزراء، والقاضي بإدخال البن الأجنبي والمهرّب، بدلاً من حماية المنتج المحلي والمنتجات الوطنية.

وأكدت اللجنة في بيان لها أن هذا القرار يعد قراراً تدميرياً لقطاع البن اليمني ويهدد أكثر من ربع مليون أسرة يمنية مصدر دخلها الوحيد هو البن.

وعبر البيان عن رفض اللجنة التحضيرية لثورة البن وكل العاملين في قطاع البن اليمني هذا القرار بشكل قاطع، محملا "وزير المالية ومن يقف وراء هذا القرار المسؤولية الكاملة أمام الله وأمام قائد الثورة وأمام الشعب".

كما أكدت اللجنة التحضيرية أنها "ستعمل بكل ما في وسعها لإلغاء هذا القرار التعسفي الذي يستهدف كل المزارعين اليمنيين"، داعية "وزير المالية ومجلس الوزراء إلى الالتزام بتوجيهات قائد الثورة في إحداث التنمية الزراعية ودعم المنتجات المحلية، وعليهم أن يفهموا أن تنمية المنتجات المحلية لا تعني إدخال المنافسين الأجانب وتشريع التهريب".

بدوره أدان القيادي في أنصار الله علي عبد العظيم الحوثي قرار أبو لحوم باستيراد البن من الخارج وحظر زراعته محليا.

ووصف قرار أبو لحوم بالكارثي حيث تحدث "تعديلات قانونية كارثية بشخطة وزير في حكومة تصريف الأعمال".

وأشار الحوثي إلى مثل هكذا إجراءات من قبل وزير المالية في حكومة صنعاء "ليست الأولى ولن تكون الأخيرة إن لم يجد من يوقفه عند حده"، مزفقا تغريدته بـ"صورة مع التحية لملك الموت، ما عد لها الا هو بأمر الله تعالى" حسب تعبيره.