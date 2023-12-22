اتفرج عاصفة ردود تنهال بعد تغريدة لمذيع قناة الجزيرة "جمال ريان" ينصف اليمن للمرة الاولى

الرياض - محمد الاطلسي - انهالت على الاعلامي المذيع بقناة الجزيرة جمال ريان عاصفة ردود مشجعة ومباركه للموقف الذي ابداه في تغريدة تضمنت عدة كلمات فقط لكنه انصف فيها اليمن واشاد بموقفه.

وقال جمال ريان في تغريدته على حسابه بمنصة اكس الذي يضم 2.2 مليون متابع: " لن تنسى #فلسطين من انتصر لها في الحرب الأخيرة على غزة وعلى رأسهم الحوثيون في #اليمن"

وانتقد ناشطون ورود التغريدة باسماء في غير مسمياتها لكنهم رأوا ان الاعلامي جمال ريان قد انصف اليمن واشاد بموقفها حيال منع السفن الاسرائيلية والتي تمر نحو الموانئ،الاسرائيلية من الملاحة عبر البحر الاحمر وانتصر للقضية الفلسطينية.

واكدوا ان اليمن قدم أقل واجب قام به ازاء المظلومين والمستضعفين في فلسطين وقطاع غزة .. وان الحياة مواقف وان موقف اليمنيين من ذلك كان فاعل ومؤثر. وهو ما سيدفع الصهاينة ومن ورائهم -باذن الله - إلى النزول من الشجرة