روسيا تهدد أُمريكا بعقوبة موجعة ستقصم ظهرها.. تفاصيلها

الرياض - محمد الاطلسي - طالب عضو مجلس "الدوما" الروسي عن شبه جزيرة القرم ميخائيل شيريميت بإصدار تشريعات تتيح مصادرة الأصول الأمريكية في روسيا.

وقال شيريميت في حديث لوكالة "نوفوستي": "يجب على إدارة بايدن وأتباعها إدراك أن كل قرار إجرامي يتخذونه سيلقى الرد المناسب".

وأضاف: "يجبر انعدام العدالة وسرقة ممتلكات الدولة الروسية مجتمعنا على اتخاذ إجراءات مماثلة. كانت روسيا على الدوام تحترم الملكية العامة والخاصة ولا تحتاج لممتلكات الآخرين، لكن لم يعد أمامها أي خيار آخر. أقترح إطلاق إجراء تشريعي يسمح بمصادرة الأصول الأمريكية في الأراضي الروسية في حال اتخاذ إجراءات مماثلة من جانب الولايات المتحدة".

كما شدد على ضرورة اعتبار كل من يحاول مصادرة ممتلكات الدولة الروسية مجرما يدرج على قائمة المطلوبين الدولية.

وأفادت صحيفة The New York Times نقلا عن مسؤولين أوروبيين وأمريكيين بأن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بدأت مفاوضات عاجلة مع شركائها الغربيين حول مصادرة أصول البنك المركزي الروسي بقيمة أكثر من 300 مليار دولار وتحويلها لأوكرانيا.

وأضافت أن إدارة بايدن تمارس الضغوط على بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وكندا واليابان لصياغة استراتيجية تتيح التصرف بالأصول الروسية اعتبارا من 24 فبراير 2024.