احذر.. عصير يتحول الى سم قاتل و يسبب الفشل الكلوي إذا شربته مع الأدوية.. تعرف عليه

الرياض - محمد الاطلسي - كشف موقع مهتم بنشر الأبحاث والاكتشافات والنتائج العلمية على الإنترنت، عن عصير صحي، قد يكون مميتا عند تناوله مع بعض الأدوية.

ونقل موقع "ساينس ألرت"، عن خبراء قولهم إن عنصرين من فئة المركبات الكيميائية تسمى"فورانوكومارين" توجد بتركيزات عالية في عصير الجريب فروت، يمكن أن تقلل أو تعزز امتصاص بعض الأدوية. ويؤدي هذا إلى انخفاض خطير - أو كما هو الحال في كثير من الأحيان، ارتفاع خطير - في مستويات تلك الأدوية في النظام.

وأوضح عالم الصيدلة شيو مي هوانغ، من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، إن "العصير يسمح بدخول المزيد من الدواء إلى الدم، ما قد يؤدي إلى المزيد من الآثار الجانبية".

وتتنوع أنواع الأدوية المعنية، بدءا من أدوية الكولسترول وضغط الدم، إلى أدوية السرطان، إلى الأدوية المضادة للقلق.

وقد تدخل الأدوية إلى الدم وتبقى في الجسم فترة طويلة ويمكن أن يؤدي ذلك إلى ضربات القلب السريعة، وانهيار الأنسجة العضلية، وسمية نخاع العظم، وضيق التنفس، ونزيف الجهاز الهضمي، والفشل الكلوي.

وفي الحالات القصوى ولكن التي تبدو نادرة أيضا، يمكن أن تكون هذه التفاعلات قاتلة. بحسب الأبحاث التي نشرها الموقع.