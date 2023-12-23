إقدام 3 دول عربية على هذه الخطوة تتسبب في انهيار التحالف البحري الأمريكي

الرياض - محمد الاطلسي - أكدت مصادر إعلامية أن تحالف “حارس الرخاء” على وشك الانهيار، بعد انسحاب إسبانيا وإيطاليا، من هذا التحالف البحري الذي تقوده الولايات المتحدة ضد اليمن.

وأوضحت أن الرفض السعودي المصري الإماراتي شكَّل ثقب الغرق لهذا التحالف، مع ان واشنطن تغازل الرياض بشأن الموافقة على مبيعات أسلحة، الا ان العرب هذه المرة أظهروا الرفض في وجه النسر المريض

ورأت أن هذه ضربة كبيرة لـ مكانة الولايات المتحدة الأمريكية العالمية، والتي تم سحقها أيضاً في الأمم المتحدة أثناء اجتماعات بشأن الوضع في فلسطين، حيث اصطف العالم مع فلسطين وبقت واشنطن وحيدة بجانب بضع دول مع إسرائيل‼️

وختمت ساخرة: الآن يجب على الولايات المتحدة أن تواجه اليمنيين بالبحرين وسيشيل القويتين.