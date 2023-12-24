رسمياً.. أمريكا تعلن تعرضها لهجوم من قبل جماعة الحوثي

الرياض - محمد الاطلسي - أعلنت أمريكا ، رسمياً تعرضها إلى هجوم من قوات صنعاء في البحر الأحمر ، ردا على محاولتها المشاركة في حماية السفن الإسرائيلية أو المتجهة إلى إسرائيل .

وقالت القيادة المركزية الأمريكية ، إن " المدمرة (يو إس إس لابون) تعرضت إلى هجوم بـ 4 طائرات مسيرة أطلقها الحوثيون نحوها في البحر الأحمر". مضيفة: "أطلق الحوثيون بين الساعة 3 و8 مساء بتوقيت صنعاء 4 طائرات مسيرة على السفينة (يو إس إس لابون) أثناء قيامها بدوريات في جنوب البحر الاحمر، وانطلقت الطائرات من المناطق الخاضعة لهم في اليمن ".

مشيرة إلى " إطلاق الحوثيين صاروخين باليستيين مضادين للسفن جنوب البحر الأحمر ".