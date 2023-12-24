الإعلان عن خط ملاحي جديد بديل عن البحر الأحمر ومضيق باب المندب.. تعرف عليه

الرياض - محمد الاطلسي -

�علن مدير عام شركة "الجسر العربي" الأردنية، عدنان العبادلة، امس السبت، تشغيل الخط العربي للنقل البري والبحري بين ميناء العقبة الأردني والموانئ المصرية على البحر المتوسط، كبديل عن البحر الأحمر ومضيق باب المندب. ويأتي الإعلان عن الخط الجديد بعد إعلان عدد من شركات الشحن الكبرى إيقاف أعمالها في البحر الأحمر وباب المندب؛ بسبب هجمات مليشيا الحوثي، المدعومة إيرانيًا، على السفن التجارية، والتي توقفت الثلاثة الأيام الماضية تزامنًا مع إعلان الولايات المتحدة تحالفًا بحريًا أطلقت عليه "حارس الازدهار". وأكد العبادلة، وفق ما نشرته صحيفة "الغد" الأردنية، أن شركة "الجسر العربي" سارعت إلى إكمال المتطلبات الدولية والفنية اللازمة لتشغيل الخط البديل بين الموانئ الأردنية والمصرية المطلة على المتوسط، وذلك نظرًا لأهمية الخط العربي البري البحري البديل للمملكة الأردنية من حيث توفير مسار بديل لنقل الصادرات الأردنية المتجهة إلى الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا، لا سيما صادرات المناطق الصناعية المؤهلة والمنتجات الزراعية وربط البحر الأحمر بالبحر المتوسط بالطرق البرية، ما ينوع طرق المبادلات التجارية ويقلل تكلفة النقل. وأوضح العبادلة أن زمن الشحن لنقل الحاويات من المناطق الصناعية المؤهلة في المملكة إلى الولايات المتحدة الأمريكية ترانزيت، عن طريق الموانئ المصرية، سيتراوح ما بين 18 إلى 20 يومًا فقط، وبأقل التكاليف وأعلى معدلات الأمان.