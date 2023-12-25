دوله عربيه تعاقب أي رجل يتزوج أكثر من إمرأة .. والمفاجأة في العقوبة؟

الرياض - محمد الاطلسي - تعد تونس أول دولة عربية تصدر قراراً يلغي تعدد الزوجات ومعاقبة الرجل الذي يتزوج أكثر من إمرأة.

وقد صدر هذا القرار عام 1956.

حتى بعد أن حصلت على الاستقلال في ذات العام، لم تلغي ذلك القرار ولا زال القانون التونسي حتى اليوم يمنع تعدد الزوجات، وهو قراراً يخالف الشريعة الإسلامية التي أحلت للرجل الزواج من 4 نساء.

ورغم الأغلبية الإسلامية في تونس إلا أن الرجل ممنوع التعدد، ومن يخالف ذلك يعاقب بعقوبات زجرية تصل حد السجن والخطايا كعامل ردع لتقليل الظاهرة ونزعها من المجتمع حسبما تضمنته مجلة الأحوال الشخصية.