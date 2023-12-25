هذا هو المكان الذي أستقرت فيه سفينة سيدنا نوح بعد انتهاء الطوفان ( اتفرج الصور )

الرياض - محمد الاطلسي - كما متعارف عليه منذ الله خلق الله البشرية فإن قصص الرسل والأنبياء تزخر بالعديد من العبر والدروس التي يمكن استخلاصها من خلال التدبر فيها بتأمل وعناية فقد أرسل الحق تبارك وتعالى الرسل والأنبياء مبشرين ومنذرين ليبلغوا رسالات الله سبحانه وتعالى إلى الأقوام والأمم المختلفة .

ومن هؤلاء الأقوام من آمن بما بعث الله سبحانه وتعالى به النبيين والمرسلين فاستحقوا رضوان الله عليهم ، وكان جزاؤهم جنات النعيم ، ومنهم من كذب بالحق لما جاءه وكفر بما أرسل به الرسل والأنبياء .

وقد أرسل الله سبحانه وتعالى سيدنا نوح إلى قومه ليدعوهم إلى الإيمان بالله العلي العظيم ، وترك الشرك وطريق الضلال ، ولكنهم استحبوا الكفر على الإيمان ورفضوا دعوته ، بل وسخروا من سيدنا نوح عليه السلام وكذبوه .

فدعا نوح عليه السلام الله سبحانه وتعالى على الكافرين بالهلاك ، فأمر المولى عز وجل سيدنا نوحا عليه السلام أن يصنع الفلك وأن يحمل معه في السفينة من آمن من أهله والمؤمنين من قومه ، ومن كل زوجين اثنين ذكر وأنثى وأرسل الحق تبارك وتعالى الطوفان ليهلك الكافرين

ولكنهم أصروا على كفرهم وفسادهم في الأرض بغير الحق فأمر الحق تبارك وتعالى سيدنا نوحا أن يصنع الفلك وأرسل الله سبحانه وتعالى الطوفان ليغرق الكافرين ونجا سيدنا نوح ومن آمن معه برحمة من الله .

حيث يقول رب العالمين في محكم التنزيل في سورة هود : " وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءكِ وَيَا سَمَاء أَقْلِعِي وَغِيضَ الْمَاء وَقُضِيَ الأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ وَقِيلَ بُعْداً لِّلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ" .

وقد رأى العلماء والمفسرون والفقهاء أن الموقع الذي توقفت فيه سفينة نوح بعد انتهاء الطوفان هو جبل الچودي الموجود في جنوب شرق تركيا تحديدًا في ولاية "شرناق" على محاذاة الحدود السورية العراقية، ويبلغ طوله حوالي 2114 متر.

وقد جاء ذكر هذا الجبل في محكم التنزيل ، وهذا الجبل يعد من المعالم السياحية الدينية المعروفة في هذه البلاد ، وفي النهاية ندعو الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا .

المصادر | اليوم السابع - اسلام ويب - موضوع - اوبرا نيوز - أخبار العرب