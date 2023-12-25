قلق إسرائيلي من قطع جماعة الحوثي للأنترنت

الرياض - محمد الاطلسي - تصاعدت وتيرة القلق الإسرائيلي، الاثنين، من قرار اليمن اتخاذ خطوات تصعيدية ضدها مع استمرار عدوانها وحصارها على غزة.

وأبدت وسائل اعلام عبرية مخاوفها من قرار صنعاء قطع الإنترنت، حيث سلطت العديد من الوسائل الضوء على إمكانية من وصفتهم بـ”الحوثيين” في استهداف خطوط الشبكة العنكبوتية والتي تمر عبر باب المندب وتربط الشرق بالغرب.

وتسليط الاحتلال الضوء على قطع الانترنت إعلاميا جاء في اعقاب تداول ناشطين يمنيين صور تحليلية لخطوط نقل الانترنت عبر البحر الأحمر وباب المندب.

وتستحوذ اليمن على اهم خطوط الانترنت حول العالم بحكم موقعها الجغرافي وسيطرتها على اهم الممرات المائية حول العالم.

ولم يتضح بعد ما اذا كانت إسرائيل قد تلقت اشعارات من صنعاء في ضوء استمرارها بقطع الاتصالات والانترنت عن غزة ام انها أصبحت تعاني كابوس “الحوثيين” لكن تسليط الضوء على الانترنت يشير إلى أن اليمن يمتلك العديد من الأوراق لإخضاع الاحتلال وانهاء عدوانه على غزة.