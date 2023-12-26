طريقه طبيعية تحمي الجسم من الحصوات والأملاح وطرد السموم من الجسم بدون أدويه

الرياض - محمد الاطلسي - يمكنك الآن التخلص من حصوات الكلى ومشاكل الأملاح التي يعاني منها غالبية الأشخاص بسبب عادات الأكل الخاطئة، ولا يتطلب ذلك تناول الأدوية الطبية فقط بل هناك بعض الوصفات والمشروبات التي باتباعها تتخلصي تمامًا من أي سموم وأملاح في جسمك بسهولة، كما أن هذه الوصفات تعمل على حل الكثير من المشاكل التي يعاني منها الجسم وتقيه من خطر واحتمالية الإصابة ببعض الأمراض مثل أمراض القلب والكبد والأورام الخطيرة مثل السرطانات.

أفضل مشروبات طبيعية لطرد الحصوات والأملاح من الجسم

مشروب الريحان هو واحد من أفضل المشروبات التي تذيّب الحصوات لاحتوائه على حمض الخليك الذي يخفف الألم ويفتت الحصى بسهولة ويحد من ظهورها وتكوّنها مرة أخرى داخل الجسم.

عصير الليمون أيضًا من أشهر المشروبات التي تعمل على تليين المعدة وتفتيت الحصوات والتخلص من الأملاح وجرفها للخارج ويحد من نمو البكتيريا في الجسم.

بالنسبة إلى خل التفاح فهو أيضًا من هذه المشروبات المفيدة للحصوات والأملاح وطرد السموم ولكن يجب تناول كوب صغير واحد منه كل يوم أو يومين حتى لا يؤثر على جدار المعدة.

شاي أوراق الريحان يمكنك تناول عدة أكواب منه خلال اليوم الواحد ففعاليته خطيرة في طرد سموم الجسم وتفتيت حصى الكلى وإخراج الأملاح من الجسم ويمنع من حدوث الالتهابات التي قد تصيب المسالك البولية.

الكرفس واحد من النباتات التي يمكن تحضيرها عصير وتناولها يوميًا حث أنها يعمل على تسليك المسالك البولية ويسهل عملية إخراج الأملاح من الجسم والتخلص من حصوات الكلى بسهولة

أسباب تكوّن حصوات الكلى

هناك بعض الأسباب التي تزيد من احتمالية إصابة الجسم بالحصوات والتي يمكنك تجنبها وهي:

تناول الكثير من الأطعمة الغنية بالبروتين والتي تفتقر إلى الألياف الطبيعية.

الجينات الوراثية أيضًا عامل من عوامل تكوّن حصوات الكلى في الجسم.

العدوى المتكررة والالتهابات التي تحدث في المسالك البولية باستمرار.

حبس البول وعدم التبول بشكل كافي أو التبوّل على فترات.

الخمول والجلوس لفترات طويلة داخل السرير بدون فعل أي شيء

أخذ بعض الأدوية الطبية التي من شأنها أن تعمل على تكوين هذه الحصوات داخل الجسم.