ثلاثة شروط تضعها الشرعية اليمنية لقبول مبادرة السلام مع الحوثي

الرياض - محمد الاطلسي - جدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد محمد العليمي، خلال لقائه سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى اليمن محمد حمد الزعابي، شروط الجمهورية اليمنية لأي اتفاق سلام مع المليشيات الحوثية التابعة لإيران.

كما تطرق اللقاء الى التطورات الوطنية والاقليمية، بما في ذلك مستجدات المساعي الأممية لإحلال السلام في اليمن بناء على جهود الأشقاء في المملكة العربية السعودية، وسلطنة عمان لوقف الحرب وتحسين الأوضاع المعيشية للشعب اليمني، وإطلاق عملية سياسية شاملة وفقا للمرجعيات المحلية والاقليمية والدولية وعلى وجه الخصوص القرار 2216.

وأكد الرئيس العليمي أن شروط الشرعية اليمنية لأي اتفاق سلام مع المليشيات الانقلابية، هي المرجعيات الثلاث، ممثلة بالمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني الشامل، والقرارات الأممية ذات الصلة خصوصا قرار 2216 الخاص بنزع السلاح عن المليشيات الحوثية.

وأشاد رئيس مجلس القيادة الرئاسي بالعلاقات الثنائية المتينة بين البلدين الشقيقين، وبدور دولة الإمارات العربية المتحدة الرائد ضمن تحالف دعم الشرعية، وتدخلاتها الإنمائية والإنسانية للتخفيف من معاناة الشعب اليمني وتحقيق تطلعاته في استعادة مؤسسات الدولة، والاستقرار، والتنمية والسلام.

ويوم السبت أعلن المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة هانس غرونبرغ عن توصل الأطراف اليمنية للالتزام بمجموعة من التدابير تشمل تنفيذ وقف إطلاق نار يشمل عموم اليمن، وإجراءات لتحسين الظروف المعيشية، والانخراط في استعدادات لاستئناف عملية سياسية جامعة تحت رعاية الأمم المتحدة.