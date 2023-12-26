انفجارات عنيفة تهز مدينة مصرية.. وأنباء عن هجوم حوثي!!

الرياض - محمد الاطلسي - دوت انفجارات في سماء مدينة دهب المصرية، اليوم الثلاثاء، في ظل توقعات عن هجوم حوثي، تزعم المليشيات تنفيذه ضد إسرائيل.

أفاد شهود عيان اليوم الثلاثاء بسماع دوي انفجارات في سماء دهب المطلة على البحر الأحمر، وفق ما نقلت قناة القاهرة الإخبارية.

وأوضح شهود العيان، أن جسما طائرا سقط على بعد نحو كيلومترين من شواطئ المدينة، فيما لم يصدر إعلان رسمي بشأن الحادثة.

وقبل أيام أعلنت مصادر أمنية مصرية أن الدفاعات الجوية أسقطت ما يشتبه في أنها طائرة مسيرة بالقرب من دهب، كما شهدت مدينة طابا ومدينة نويبع، جنوب سيناء المصرية، المطلة على البحر الأحمر أواخر أكتوبر الماضي، أثبتت تورط مليشيا الحوثي فيها.

وفي وقت سابق، اليوم، أعلنت أعلنت هيئة عمليّات التّجارة البحريّة البريطانيّة، "أنّنا تلقّينا بلاغًا عن حادث وقع على بعد 50 ميلًا بحريًّا تقريبًا غرب ​الحديدة​" في ​اليمن​، مشيرةً إلى أنّ "السّلطات تحقّق في الحادث". ونصحت السّفن بالتّنقّل في المنطقة بحذر، وإبلاغ الإدارة عن أي نشاط مشبوه..