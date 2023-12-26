السعودية.. اعلان جديد وهام حول خارطة السلام في اليمن.. موعد التوقيع

الرياض - محمد الاطلسي - كشف وزير سعودي تفاصيل ما ناقشته جلسة لمجلس الوزراء السعودي اليوم الثلاثاء في الرياض برئاسة ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، بخصوص خارطة مسار السلام في اليمن.

وفي التفاصيل، قال وزير الإعلام السعودي سلمان بن يوسف الدوسري، إن مجلس الوزراء، أعرب عن الترحيب بالتوصل إلى خريطة طريق لدعم مسار السلام في اليمن.

ولفت الدوسري إلى أن رئاسة الوزراء السعودية أكدت على استمرار وقوف المملكة مع اليمن الشقيق وشعبه، والحرص على تشجيع الأطراف اليمنية للجلوس على طاولة الحوار، للتوصُّل إلى حل سياسي شامل ودائم تحت إشراف الأمم المتحدة.

وفي وقت سابق، قال مصدر دبلوماسي يمني، إن التوقيع على خارطة الطريق لتحقيق السلام في اليمن، سيتم في مدينة مكة بالمملكة العربية السعودية، مطلع الشهر المقبل”.

وأوضح أن الأمم المتحدة و المملكة العربية السعودية وسلطنة عُمان، تجري ترتيبات مكثفة للتوقيع على الاتفاق في مكة، في الموعد المحدد، مطلع يناير/ كانون الثاني المقبل”.

وأضاف: السعودية تكفلت بدفع رواتب عام كامل لجميع الموظفين الحكوميين في كافة مناطق اليمن، وفقاً لكشوفات عام 2014، يتم خلالها استئناف تصدير النفط والغاز اليمني ليستعيد الاقتصاد أنفاسه، ويتم تغطية بند الرواتب من الصادرات النفطية.