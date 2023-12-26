هجوم كبير بطائرات مسيرة وصواريخ في البحر الأحمر.. تفاصيل مايحدث

الرياض - محمد الاطلسي - قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إن انفجارا وصواريخ وقعت على بعد 4 أميال بحرية من موقع سفينة قرب الحديدة باليمن.

وأوضحت الهيئة: تلقينا تقريرا عن حادث على بعد حوالي 60 ميلا بحريا من الحديدة باليمن.

ويوم أمس أكد وزير الدفاع البريطاني، غرانت شابس، أن دولته وحلفاءها لن يسمحوا بأن يصبح البحر الأحمر منطقة “محظورة” للشحن البحري وسيكثفون جهودهم للتعامل مع “النفوذ الخبيث لإيران”. على حد وصفه.

وقال شابس إن بريطانيا ملتزمة بـ”صد” الهجمات على السفن، التي تستخدم الطريق التجاري الحيوي، من قبل جماعة الحوثي، حسب وكالة الأنباء البريطانية “بي.إيه.ميديا” اليوم الأحد.

من جهته، قال وزير الخارجية، ديفيد كاميرون، إنه يتعين إرسال رسالة واضحة للغاية لطهران، مفادها أنه لن يتم التسامح مع أنشطتها.

وأوضح شابس لصحيفة “صنداي تايمز”: “إننا ملتزمون بحماية المصالح البريطانية والسفن التي تبحر تحت علم المملكة المتحدة أو مع بحارة بريطانيين أو تحمل سلعا، متجهة إلى شواطئنا”.

وختم: “لقد شهدنا الاضطرابات التي سببتها الهجمات، مع تجنب مشغلين رئيسيين، بما في ذلك ميرسك وشركة بريتش بتروليوم، المنطقة”.