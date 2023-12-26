رسميا ً.. لامارات تعلن موقفا مفاجئا من خارطة السلام

الرياض - محمد الاطلسي - أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة، رسمياً موقف مفاجئا للمجلس الانتقالي، من خارطة الطريق المعلنة من الأمم المتحدة لتحقيق السلام في اليمن وإنهاء الحرب الضروس التي أتت على الأخضر واليابس في اليمن طوال 9 سنوات، متسببة بأكبر كارثة إنسانية على مستوى العالم.

صدر هذا في بيان للخارجية الإماراتية، ليل الاثنين، أكدت فيه الترحيب بإعلان المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، إلتزام الأطراف اليمنية بتنفيذ تدابير بينها وقف إطلاق النار واجراءات لتحسين الظروف المعيشية والانخراط في استعدادات لاستئناف عملية سياسية.

وقالت الخارجية الإماراتية، في البيان الذي نشرته وكالة انباؤ الامارات إن "دولة الإمارات، ترحب بإعلان المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، بشأن التوصل إلى اتفاق بين الأطراف اليمنية للعمل على خارطة طريق لدعم مسار السلام".

معربةً عن "الأمل في إنجازها والتوقيع عليها في أقرب وقت"، مثنيةً على "الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص وكل من المملكة العربية السعودية وسلطنة عُمان الشقيقتين للوصول إلى حل سياسي مستدام للأزمة اليمنية، بما يعزز السلام والاستقرار في اليمن والمنطقة".

وشددت الخارجية الإماراتية على "أن دولة الإمارات تدعم كافة الجهود الإقليمية والدولية المبذولة لإيجاد حل سياسي في اليمن بما يحقق تطلعات شعبه الشقيق في الأمن والنماء والاستقرار".

مجددة "التأكيد على وقوف دولة الإمارات إلى جانب الشعب اليمني الشقيق، ودعم طموحاته المشروعة في التنمية والازدهار في إطار سياستها الداعمة لكل ما يحقق مصلحة شعوب المنطقة".

يأتي هذا بعد أن صدر إعلان عاجل من المملكة العربية السعودية أسعد جميع اليمنيين على اختلاف انتماءاتهم واتجاهاتهم بشأن خارطة الطريق المعلنة من المبعوث الأممي إلى اليمن لإيقاف الحرب في اليمن.

إعلان سعودي عاجل يفرح جميع اليمنيين (بيان)

وأعلنت الأمم المتحدة، الصيغة النهائية لاتفاق خارطة السلام في اليمن، كاشفة تفاصيل اتفاق إنهاء الحرب التي جعلت أكثر من ثلثي اليمنيين بحاجة إلى مساعدات إنسانية للبقاء على قيد الحياة.

اعلان اممي لاتفاق السلام النهائي باليمن (نص)

ونقل المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ، إلى جماعة الحوثي، طلباً بشأن الاتفاق الذي توصلت إليه المملكة العربية السعودية مع الجماعة لايقاف الحرب في اليمن .

المبعوث الاممي ينقل لممثل الحوثي هذا الطلب

وأعلنت جماعة الحوثي، رسمياً، توصلها إلى اتفاق مع المملكة العربية السعودية لإيقاف الحرب وفق شروطها المتضمنة صرف المرتبات وإعادة اعمار ما دمر في اليمن.

الحوثيون يعلنون رسمياً اتفاقهم مع السعودية (البنود)

وسربت مصادر سياسية مطلعة بنود اتفاق توصلت إليه المملكة العربية السعودية وجماعة الحوثي، يتضمن صرف رواتب الموظفين كاملة وتبادل كافة الأسرى وغيرها من الخطوات الإنسانية والاقتصادية.

تسريب بنود اتفاق صرف الرواتب كاملة (وثيقة)

وغير المجلس الانتقالي الجنوبي، في اخر لحظة، مسار اتفاق السلام بين المملكة العربية السعودية وجماعة الحوثي، بعد محاولة الرياض ترحيل قضية الجنوب إلى أجل غير مسمى.

الانتقالي يغير بأخر لحظة مسار اتفاق السلام بالرياض (تفاصيل)

وأعلنت المملكة العربية السعودية، الأربعاء بنود خارطة طريق لتحقيق السلام في اليمن ووقف الحرب المستمرة منذ اكثر من 8 سنوات، بينها دفع رواتب الموظفين وانتظام صرفها.

السعودية تعلن عن خارطة طريق السلام باليمن

وكشفت مصادر متطابقة عن توقيع إتفاق بين المملكة العربية السعودية وجماعة الحوثي و"الشرعية" خلال ساعات، لإيقاف الحرب في اليمن.

ساعات تفصل اليمنيين عن توقيع اتفاق سلام

وأفادت مصادر سياسية متعددة، بانجاز المملكة العربية السعودية برعاية الامم المتحدة اتفاق سلام في اليمن، يرحل قضية الجنوب إلى أجل مسمى.

اتفاق سلام باليمن يرحل قضية الجنوب (تفاصيل)

وكان سياسيون أكدوا أن المجلس الانتقالي الجنوبي، خلال محادثات استضافتها العاصمة السعودية الرياض، فرض شروطه لخوض غمار مفاوضات السلام مع جماعة الحوثيين لايقاف الحرب في اليمن. الانتقالي يفرض شروطه لخوض مفاوضات السلام

وكشفت مصادر سياسية أن المشاورات المنعقدة بالرياض، بين اعضاء مجلس القيادة الرئاسي والتحالف بقيادة السعودية، اسفرت عن مقررات هامة وحاسمة لملفات عدة يتصدرها ملف قضية الجنوب.

اتخاذ قرار في الرياض بشأن الجنوب (تفاصيل)

يتزامن هذا مع كشف سياسيين في وقت سابق، عن توجه المجلس الانتقالي الجنوبي، لاستخدام ورقة رابحة بهدف حسم مصير قضية شعب الجنوب في مواجهة محاولات المملكة العربية السعودية فرض خياراتها على الجنوبيين.

حسم مصير الجنوبيين بهذه الورقة الرابحة

وتلقى التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، تحذيراً من المجلس الانتقالي الجنوبي، من أن محاولته فرض خياراته على الجنوب وشعبه، ستفجر صراعاً دموياً ستطال تأثيراته الجميع.

تحذيرات مباشرة للتحالف من خطر فرض خياراته على الجنوب (تفاصيل)

وكانت مصادر كشفت عن توجه الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، لمعالجة قضية شعب الجنوب بطرح لا يلبي طموحاتهم في إستعادة الدولة الجنوبية، بمنحهم صيغة إدارة ذاتية.

توجه أمريكي سعودي إماراتي لمنح الجنوب هذه الصيغة

يذكر أن السعودية تغير موقفها من المجلس الانتقالي مؤخرا، وصعَّدت سياسيا واعلاميا ضده، بالتزامن مع رفع وتيرة دعمها تمكين رموز نظام علي عبدالله صالح من العودة إلى الواجهة في مختلف مفاصل الدولة ضمن توجه لاعادة نظام صالح إلى الحكم على حساب اخماد القضية الجنوبية.