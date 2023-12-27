إعلان صيني عن مبادرة جديدة لإنهاء التوتر في البحر الأحمر.. تفاصيل

الرياض - محمد الاطلسي - في ظل استمرار فرص صنعاء حصارا بحريا على الكيان الصهيوني، أعلنت الصين عن مبادرة جديدة لإنهاء التوتر في البحر الأحمر.

ونقلت قناة “سي جي تي إن” الصينية عن نيو سونغ ، الباحث في معهد دراسات الشرق الأوسط في جامعة شنغهاي للدراسات الدولية، قوله إن الطريقة الأساسية والمثلى لتخفيف التوتر الإقليمي في البحر الأحمر هي تحقيق وقف إطلاق النار في غزة

بدوره، أشار نيو شين تشون، الأستاذ في معهد البحوث الصينية العربية بجامعة نينغشيا، إلى أن القوات الأمريكية فشلت في وقف هجمات اليمن على السفن التجارية المرتبطة بإسرائيل والتي تمر عبر البحر الأحمر، وانخرطت مرة أخرى بشكل مباشر في الصراع العسكري في الشرق الأوسط.