مسؤول حوثي تابع يكشف تفاصيل صفعة سياسية وجهتها حكومة صنعاء لواشنطن

الرياض - محمد الاطلسي - مسؤول يكشف تفاصيل صفعة سياسية وجهتها صنعاء لواشنطن

كشف مسؤول في حكومة صنعاء ، تلقي أمريكا صفعة سياسية تضاف إلى الضربات العسكرية التي تتعرض لها في البحر الأحمر .

وقال نائب مدير دائرة التوجيه المعنوي في وزارة الدفاع بحكومة صنعاء العميد عبدالله بن عامر في تصريح تلفزيوني إن " الأمريكي تلقى ضربة سياسية ، الأيام الماضية من خلال الأداء الإعلامي والأداء الساسي والأداء الشامل للجمهورية اليمنية بمختلف الجهات المختصة ".

مضيفاً أن " اتصالات أجرتها صنعاء مع الصين، ومع أكثر من دولة ، فيما كانت هناك دول تتواصل مع صنعاء، وبالفعل خلال الـ48 الساعة الماضية تراجعت إحدى الشركات الكبرى عن موقفها وأعلنت استئناف نشاطها في البحر الأحمر مجددا ".

مشيرا إلى " أن شركات ملاحية مرتبطة بمستثمرين صهاينة هي من دفعت وضغطت على شركات الملاحة الأخرى لإيقاف كافة نشاطها في البحر الأحمر " .