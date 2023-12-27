اليمن.. وزارة المالية تفاجئ الجميع بهذا الأمر بخصوص المرتبات!

الرياض - محمد الاطلسي - أكد مصدر مسئول في وزارة المالية بأن الوزارة أنجزت عملية صرف 86% من مرتبات موظفي الدولة لشهر ديسمبر 2023.

وأوضح المصدر في تصريح صحفي أن الوزارة باشرت ارسال التعزيزات للبنك المركزي منذ تاريخ 18 ديسمبر الجاري، حيث تم استيفاء إجراءات صرف المرتبات لعدد 236 جهة وعدد 9 محافظات بنسبة 100% وعدد 66 جهة تتبع للسلطة المركزية بما فيها كافة الجامعات في المحافظات المحررة وذلك من اصل 79جهة مركزية.

واهاب المصدر بالجهات المتأخرة سرعة تقديم طلباتها للصرف كون العام المالي شارف على الانتهاء، مؤكدا حرص قيادة وزارة المالية ممثلة بمعالي الوزير سالم بن بريك على مواصلة القيام بجهودها ومسؤولياتها الملقاة على عاتقها بالشكل المطلوب ووفقا للإمكانيات المتاحة، من خلال تنفيذ حزمة من الإصلاحات الشاملة التي تنتهجها الحكومة ووزارة المالية في الجوانب المالية والاقتصادية، والعمل على مكافحة الفساد في مؤسسات الدولة، وتعزيز الموارد العامة للدولة، وتحسين الأوضاع العامة وتخفيف المعاناة الإنسانية