أول عملية جوية تنفذها إسرائيل ضد الحوثيين في البحر الأحمر

الرياض - محمد الاطلسي -

كشفت صحيفة "معاريف" العبرية عن تنفيذ قوات سلاح الجو الإسرائيلية اول عملية جوية ضد الحوثيين . وأكدت الصحيفة العبرية ان طائرة حربية تابعة لسلاح الجو الاسرائيلي تمكنت من اعتراض مقذوفات معادية في منطقة البحر الأحمر مشيرة إلى أنه تم إحباط احدث هجوم جوي استهدفت به ميلشيا الحوثي أهدافا داخل إسرائيل وأنها المرة الأولى التي يتم مواجهة هجمات الحوثيين باستخدام طائرات حربية تابعة لسلاح الجو الاسرائيلي. وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: "اعترضت طائرة حربية لسلاح الجو بالنجاح في وقت سابق اليوم هدفا جويا معاديا في منطقة البحر الأحمر كان في طريقه إلى الأراضي الإسرائيلية".