معركة أمريكية ـ يمنية عنيفة في البحر الأحمر.. تفاصيل

الرياض - محمد الاطلسي - قالت القيادة المركزية الأميركية أمس الثلاثاء إنها أسقطت طائرات مسيرة وصواريخ أطلقتها جماعة الحوثي في جنوب البحر الأحمر.

وفي التفاصيل، ذكرت القيادة في بيان على منصة إكس أنه تم إسقاط 12 طائرة مسيرة انتحارية وثلاثة صواريخ باليستية مضادة للسفن وصاروخين كروز أطلقها الحوثيون على مدى عشر ساعات اليوم.

ولفت البيان إلى عدم وقوع أي أضرار بالسفن في المنطقة أو تسجيل أي إصابات.

هذا وكانت جماعة الحوثي قالت في وقت سابق إنها استهدفت سفينة تجارية بالصواريخ في البحر الأحمر، وشنت هجوما بالطائرات المسيرة على أهداف عسكرية في إيلات ومناطق أخرى في إسرائيل.