صحيفة عبرية تكشف « الورقة القوية» بيد الحوثيين التي تخيف إسرائيل

الرياض - محمد الاطلسي - كشفت وسائل إعلام عبرية، عن ورقة قوية يمتلكها الحوثيون الموالون لإيران، ولم يستخدموها حتى اللحظة، لكن تقارير إعلامية مقربة من الحوثيين، وتصريحات لقيادات محسوبة على الجماعة، لوحت بها خلال الأيام الأخيرة.

وأشارت صحيفة "كالكايست" الإسرائيلية، الثلاثاء، إلى أن الاحتلال الإسرائيلي، يتخوف من أن تطاول هجمات جماعة الحوثي التابعة لإيران في اليمن، البنى التحتية للإنترنت التي تربط الشرق بالغرب.

وقالت الصحيفة إن "هناك مخاوف من أن جماعة الحوثي قد تحاول إتلاف كابلات الاتصال الدولية الموضوعة في قاع البحر الأحمر عند مضيق باب المندب".

وبحسب تقرير الصحيفة العبرية، فإن عملية "طوفان الأقصى"، أطلقت العنان لترسانة من التهديدات الأمنية العالمية، لم يشهد العالم الغربي مثيلاً لها من قبل.

وأضافت قائلة "أظهرت هجمات الحوثي مخاوف جديدة بشأن سلامة البنية التحتية للكابلات البحرية التي تربط الشرق بالغرب".

وفي بداية الأسبوع، أشارت تقارير غير مؤكدة إلى تهديد جماعة الحوثي المسلحة بإتلاف كابلات الاتصالات الدولية الممدودة في قاع البحر بمضيق باب المندب، وهي المنطقة الخاضعة لسيطرتها.

وبحسب التقارير، هدد أحد قيادات الحوثيين بأنه في ظل تشكيل التحالف الدولي لحماية حرية حركة السفن في منطقة باب المندب، فإنهم قد "يعيدون الغرب إلى العصر الحجري".

وأشارت تقارير إلى كلمة منشورة على موقع تابع للحوثيين، حول التطورات العسكرية في المنطقة، حيث سُمعت تهديدات ضد الدول الغربية المستنفرة لحماية التجارة البحرية.

الجدير بالذكر أن ما تسمى بوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، في حكومة الانقلاب الحوثية غير المعترف بها، أصدرت بيانًا مساء أمس، نفت فيه صحة تلك المزاعم، وما وصفتها بالادعاءات بوجود تهديدات تجاه الكابلات البحرية المارة من باب المندب.

وأكد البيان حرص "الاتصالات اليمنية" على تجنيب خطوط وكابلات الاتصالات وخدماتها أي مخاطر، وأن قرار منع مرور سفن العدو الإسرائيلي لا يخص السفن التابعة للشركات الدولية المرخص لها "من الشؤون البحرية – صنعاء بتنفيذ الأعمال البحرية للكابلات".