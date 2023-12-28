رسمياً.. الإعلان عن فتحِ مطار صنعاء للسفر إلى كُلِّ هذه الوِجهات

الرياض - محمد الاطلسي - تزامُنًا مع تقارير عن اتفاق مرتقب مع السعودية، دشن رئيس المجلس السياسي الأعلى لحكومة صنعاء ، مهدي المشاط، الأربعاء، فتح مطار صنعاء الدولي رسميا.

وقال مدير المطار الدولي ، خالد الشائف، بأن المشاط اطلع على جاهزية المطار لاستقبال رحلات من كافة دول العالم وأشاد بمختلف العاملين بالمطار من كل الجهات.

وكان المشاط زار في وقت سابق المطار الدولي لأول مرة منذ بدء الحرب على اليمن قبل نحو 8 سنوات.

ومع أن الشائف لم يحدد موعد انطلاق الرحلات الا ان تزامن الزيارة مع تقاري عن ترتيبات لتوقيع اتفاق مع السعودية يشير إلى ان تضمن الاتفاق المرتقب انهاء حصار التحالف للمطار.

وظل المطار الذي تعرض لعدة غارات على مدى السنوات السبع الأولى من الحرب التي قادتها السعودية، ظل مغلقا بشكل كلي خلال السنوات الماضية قبل ان يتم رفع جزئي للحصار ببضعة رحلات أسبوعية إلى وجهة واحدة في الأردن.

وفتح المطار سينهي معانة عشرات الالاف من المسافرين خصوصا المرضى الذين ظلوا عالقين وتوفى العديد منهم بانتظار فتح المطار ناهيك عن الأعباء التي تحملها اخرين من خلال السفر على عدن وسط مضايقات لأبعاد مناطقية.