اليمن.. انفجار الموقف عسكرياً في محيط صافر بين هذه الاطراف.. تفاصيل

الرياض - محمد الاطلسي - اندلعت اشتباكات بين قبائل مارب وقوات حزب الإصلاح في مارب شمال شرقي اليمن .

وأفادت مصادر باندلاع اشتباكات في محيط مصفاة صافر بين مسلحين من مطارح مارب وقوة عسكرية عقب محاولة الأخيرة إخراج عدد من القاطرات المحملة بالمشتقات النفطية . مضيفة أن القبليين منعوا خروج القاطرات وأجبروها على العودة إلى صافر . مؤكدة توافد القبائل إلى محيط مصفاة صافر ، لمنع خروج أي كميات من المصفاة .

وكان مجلس القيادة الرئاسي المشكل من السعودية استجدى مهلة من قبائل مارب بعد فشله في تمرير قرار (الاصلاح) رفع اسعار المشتقات النفطية إلى 8 آلاف ريال بدلا عن 3500 ريال .