رسميا.. حكومة صنعاء تكشف لأول مرة أتفاق خارطة السلام ووقف إطلاق النار وصرف المرتبات

الرياض - محمد الاطلسي - كشف مسؤول بارز في حركة انصار الله "الحوثيين"، الأربعاء، استمرار الخلافات بين صنعاء والتحالف في إشارة إلى عدم التوصل إلى اتفاق بين الطرفين بعد.. يتزامن ذلك مع تسريبات عن قرب توقيع اتفاق في اليمن. واعتبر الاستاذ علي القحوم عضو المكتب السياسي لحركة انصار الله في مقابلة صحفية نشرتها "نيويورك تايمز" تنصل السعودية والامارات وبريطانيا وامريكا من التزامات معالجة الدمار الذي خلفته 8 سنوات من الحرب إضافة إلى إعادة الاعمار والتعويضات يعيق التوصل إلى أي اتفاق.

واكد القحوم بحصول تقارب في وجهات النظير حول كيفية تسهيل دفع المرتبات واحتمال عودة فتح المطارات والموانئ باعتبارها خطوة تخفف المعاناة عن ملايين اليمنيين الذين هم بأمس الحاجة للمساعدات.

كما وصف المفاوضات بـ"المليئة بالتفاؤل". وتأتي تصريحات القحوم عشية محاولة اطراف إقليمية ودولية التهرب من استحقاقات السلام عبر اعلان شكلي للمبعوث الأممي ضمن مساعي تصوير الحرب كأهلية