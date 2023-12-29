اليمن.. خبر غير سار لجميع الموظفين بشأن صرف المرتبات

الرياض - محمد الاطلسي - كشف تصريح صادر عن وزارة المالية في عدن عن عجز واضح لدى الحكومة في صرف مرتبات شهر ديسمبر الجاري. حيث صرح مصدر مسئول في وزارة المالية بأن الوزارة أنجزت عملية صرف تعزيزات مرتبات موظفي الدولة لشهر ديسمبر 2023 بنسبة 99% بما في ذلك الموظفين النازحين.

وأوضح المصدر في تصريح صحفي أن الوزارة ابلغت البنك المركزي اليمني بتعزيزات مرتبات شهر ديسمبر منذ تاريخ 18 ديسمبر الجاري، وقد استكملت من جانبها إجازة صرف 99% من مرتبات شهر ديسمبر. حيث بلغت الجهات التي تم إجازة الصرف لها حتى يومنا هذا الخميس 28 ديسمبر – وفق المصدر – 261 مكتبا منها 78 جهة مركزية من اصل 79 كما استكملت تعزيزات المحافظات الـ 10 المحررة بالكامل.

وشدد المصدر ذاته على أن وزارة المالية تخلي مسؤوليتها عن تأخير او عرقلة لعملية صرف المرتبات في ظل هذه الظروف الصعبة التي يعيشها موظفي الدولة. تصريح الوزارة بإرسال كشوفات راتب ديسمبر الجاري الى البنك المركزي منذ نحو 10 أيام دون ان يتم صرفها ، يشير بشكل واضح الى عجز البنك عن توفير السيولة المالية لبدء عملية صرف المرتبات.

حيث لم تبدأ حتى اليوم عملية صرف مرتب شهر ديسمبر الجاري لأغلب الجهات الحكومية في عدن والمحافظات المحررة ، وجرى فقط الصرف لبعض الجهات الايرادية. في حين تكشف الإعلانات التي تنشرها البنوك التجارية المعتمدة لصرف المرتبات من قبل وزارة المالية والبنك المركزي ، على صفحتها بمواقع التواصل الاجتماعي بان عملية صرف مرتب شهر نوفمبر الماضي لا تزال مستمرة حتى اليوم لبعض الجهات الحكومية. الأزمة المالية التي تواجهها الحكومة في صرف المرتبات ، أكدها عضو مجلس القيادة الرئاسي ورئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي في كلمة له في الاجتماع المُوسع لقيادات انتقالي العاصمة ومنسقيات جامعة عدن الأربعاء الماضي. حيث أكد الزبيدي في كلمة على صعوبة الوضع الاقتصادي الذي تواجهه الحكومة والرئاسي ، وخاطب الحاضرين بان يتوقعوا ان تتأخر عملية صرف المرتبات حتى لـ 3 أشهر

وتوقع الزبيدي ان يتسبب ذلك في خروج احتجاجات للمطالبة بالرواتب ، مؤكداً بان القوات التابعة للمجلس الانتقالي لن تقوم باستخدام القوة ضد أي احتجاجات.