ماهي هدية حصل عليها الرئيس الروسي بوتين في حياته؟

الرياض - محمد الاطلسي - قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن أغلى هدية هم الأطفال، مضيفا أنه يشعر بسعادة أكبر بتقديم الهدايا لا بتلقيها، وذلك ردا على سؤال عن أفضل هدية حصل عليها ولا يمكنه نسيانها.

وطرح هذا السؤال خلال لقاء الخط الساخن ـــ والمؤتمر الصحفي الكبير السنوي للرئيس بوتين.

وذكر بوتين أن الأطفال هم الهدية الأغلى قائلا: "أغلى هدية هم الأطفال، وأطفال أطفالنا".

وأشار الرئيس الروسي إلى أن تقديم الهدايا أفضل من تلقيها، مؤكدا أن "ما يجعلنا أكثر سعادة ليس الهدايا التي تقدم لنا، بل الهدايا التي نقدمها".