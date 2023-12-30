الفنانه الشهيرة أروى تصل اليمن لهذا السبب؟

الرياض - محمد الاطلسي - شهدت محافظة أبين انقطاعًا تامًا للتيار الكهربائي، مما أضطر الفنانة الشهيرة أروى عميران إلى قضاء الليل في ظلام دامس.

عندما وصلت الفنانة الإماراتية ذات الأصول اليمنية إلى محافظة أبين، قادمة مع جثمان والدها سالم أحمد عميران، كانت تعتزم أن تقضي بعض الوقت في منزل والدها القديم في مدينة شقرة الساحلية، شرق العاصمة زنجبار، حيث كان وفق وصيته يرغب في أن يُدفن هناك.

وفقًا لمقيمين في مدينة شقرة، وصلت أروى إلى المنطقة بعد وفاة والدها في أحد مستشفيات الكويت، وقررت قضاء الليل في منزل والدها الذي يعاني من انقطاع التيار الكهربائي، حيث يشكل هذا الحدث ربما أول تحدي لها من هذا النوع، نظرًا لأنها كانت تعيش حياة مرفهة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

منذ الساعة الثالثة فجرًا، توقف التيار الكهربائي تمامًا في جميع مدن ومناطق مديريتي زنجبار وخنفر، وذلك بسبب نقص إمدادات محطات الطاقة بالديزل، ويعود ذلك إلى قرار مسلحين قبليين منع شاحنات نقل الوقود من المرور في منطقة خبر المراقشة، بسبب مطالب خاصة