السعودية تعلن شرط لتوقفها مهاجمة الحوثي

الرياض - محمد الاطلسي - �كد لواء سعودي متقاعد أن أمر وقف مهاجمة المليشيات الانقلابية الحوثية مرهون بشرط، إذا استطاعت المليشيات الحوثية أن تلتزم به سيتوقف عن مهاجمتها. وأشار اللواء أحمد الفيفي وهو لواء سعودي متقاعد، إلى أن إيقاف مهاجمة الحوثيين مرهون بتوقف المليشيات من مهاجمة السعودية وحكامها. وقال الفيفي: "رغم فرحتي وفرحة كل عربي، وكل مسلم بالمصالحة اليمنية المرتقبة، حيث يجب أن أتوقف عن أي خلاف مع أي مكون بما في ذلك الحوثي بشرط التزامهم بالتوقف عن الإساءة إلى حكامنا ودولتنا.. من أجل ذلك سأحاول رغم الصعوبة".