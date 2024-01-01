متحدث قوات صنعاء يعلن هذا الخبر عاجل وهام عقب هجمات أمريكية في البحر الأحمر.. بيان

الرياض - محمد الاطلسي - أعلن متحدث القوات المسلحة في صنعاء العميد يحيى سريع عن خبر عاجل.

حيث أعلن متحدث القوات المسلحة في حسابه على منصة “إكس” عن بيان للقوات المسلحة سيتم بثه خلال الساعات القادمة

وأعلنت وكالة الصحافة الفرنسية، منذ قليل، مقتل 10 من قوات صنعاء في قصف أمريكي على زوارق هاجمت سفينة في البحر الأحمر.هذا وكانت القيادة الوسطى الأمريكية، أعلنت إغراق طائرات مروحية 3 زوارق لقوات صنعاء من بين 4 هاجمت سفينة في البحر الأحمر.

وكانت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، أعلنت وقوع حادث بحري على بعد 60 ميلا من ميناء الحديدة الخاضع لسيطرة جماعة أنصار الله الحوثيين.

وأكدت في بيان ، رصد هجوم 3 زوارق على سفينة وإطلاق النار خلال عبورها المياه الدولية، دون وقوع أي إصابات.

من جهته علق نائب مدير دائرة التوجيه المعنوي، العميد عبدالله بن عامر، على العملية. وكتب، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “إكس” : انتم السابقون ونحن اللاحقون.. شهداء على طريق القدس وفلسطين.