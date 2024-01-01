أول تصريح لـ محمد علي الحوثي لـقناة أمريكية .. ماذا قال؟

الرياض - محمد الاطلسي - أكد عضو المجلس السياسي الأعلى محمد علي الحوثي أن الملاحة البحرية بأمان، إلا في حال أن تعتدي علينا دولة من الدول فستكون سفنها هدفاً مشروعاً لنا كما هي السفن التابعة للكيان الغاصب أو المتجهة إليه.

وفي تصريح لشبكة اي بي سي نيوز الأمريكية، أوضح الحوثي أن اليمن يسعى لإيقاف العدوان على غزة، فيما الأمريكي يسعى لتوسيع المعركة، لافتا إلى أن الأمريكي إذا أراد أن يوسّع المعركة فهذا شأنه.

واتهم أمريكا بأنها من يهدد الملاحة البحرية ومن يسعى لعسكرة البحر الأحمر من خلال الإعلان بتشكيل التحالف المزعوم ضد ما يقوم به اليمن نصرة لغزة.

وشدد عضو السياسي الأعلى الحوثي على ثبات موقف الجمهورية اليمنية في نصرة الشعب الفلسطيني وتطورات الوضع في البحرين الأحمر والعربي ومضيق باب المندب.

وقال: “نحن نملك قرارنا بأيدينا، والأمريكيون والإسرائيليون يعرفون ذلك، وإذا كان لديهم شيء آخر ويريدون أن يتحدثوا به إلى إيران فذاك شأنهم لا علاقة لنا، إيران دولة مستقلة وتستطيع أن ترد إذا سُئِلَت”.

وأضاف: “باستطاعتنا أن نمارس الهجمات على كل ما نريد من أجل إيقاف العدوان على غزة، ولا اعتقد أنكم تملكون الصواريخ الكثيرة داخل السفن والبارجات الحربية التي تتواجد داخل البحر الأحمر”.

كما أكد الحوثي أنه إذا قامت السفن أو البارجات الحربية بأي استهداف للشعب اليمني فستكون هي وكل من يشارك معها هدفاً لصواريخ اليمن كما قال قائد الثورة، وكذا السفن التجارية التابعة لأي دولة تعتدي على بلدنا”.

وأشار إلى أن إيقاف العدوان وفك الحصار عن غزة هو أولوية لإيقاف توسّع المعركة، وإذا كان الأمريكي يريد السلام -وهو من يدعو كما يقول في برنامجه الانتخابي للسلام في فلسطين- فعليه أن يوقف العدوان وأن يفك الحصار عن أبناء فلسطين.