أول دولتين تعلنان بدء الحرب ضد الحوثيين في البحر الأحمر (بيان)

الرياض - محمد الاطلسي - أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة البريطانية، بدء الحرب ضد جماعة الحوثي، ردا على هجماتها ضد السفن في البحر الأحمر، بحجة "منع مرور السفن الاسرائيلية دعما لفلسطين".

صدر هذا في بيان، نقلته صحيفة التايمز البريطانية، أكد اجراء بريطانيا استعدادات لشن ضربات ضد الحوثيين.

وقالت الصحيفة البريطانية، في تقرير نشرته نقلاً عن مصادرها السياسية والعسكرية: إن "بريطانيا تستعد لشن هجمات منسقة مع الشركاء ضد الحوثيين". في اشارة الى دول تحالف "حارس الازدهار" بقيادة الولايات المتحدة.

مضيفةً أن "بريطانيا ستنضم للولايات المتحدة، وربما دولة أوروبية لإطلاق صواريخ على أهداف لجماعة الحوثي". وأردفت: "الضربات ضد الحوثيين ستنفذها بريطانيا للمرة الأولى من خلال سلاح الجو أو مدمرة بريطانية".

في سياق متصل، أعلنت جماعة الحوثي مساء اليوم الاحد، مقتل وفقدان 10 من أفرادها في قصف امريكي لثلاثة زوارق تابعة لها أثناء مهاجمتها سفينة شحن في البحر الأحمر.

وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع في بيان نشره على منصة "إكس": إن "قوات العدو الأمريكي تقدم على الاعتداء على 3 زوارق تابعة للقوات البحرية أثناء أدائها واجبها الإنساني والأخلاقي، ما أدى مقتل وفقدان 10 من منتسبي القوات البحرية".

مضيفاً: "العدو الأمريكي يتحمل تبعات الجريمة وتداعياتها وتحركاته في البحر الأحمر لحماية السفن الإسرائيلية لن تمنع اليمن من أداء واجبه دعما ونصرة لفلسطين".

وكشف عن "تنفيذ عملية عسكرية على سفينة الحاويات (ميرسك هانغزو) كانت متجهة لموانئ فلسطين المحتلة بصواريخ بحرية مناسبة، بعد رفض طاقمها الاستجابة للنداءات التحذيرية من القوات البحرية" حسب زعمه.

يأتي هذا بعد أن أشادت إسرائيل، رسمياً ، بدولتين عربيتين على خلفية صدهما هجوماً جديدا شنته جماعة الحوثي الثلاثاء على أهداف اسرائيلية.

وقدم رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اللواء عيدروس قاسم الزُبيدي، للولايات المتحدة الأمريكية عرضاً عاجلاً تضمن استعداد القوات الجنوبية للمساهمة في حماية وتأمين خطوط الملاحة الدولية من الهجمات التي يشنها الحوثيون.

وأضاءت انفجارات عنيفة البحر الأحمر، جراء هجمات جديدة لجماعة الحوثي على السفن، في أحدث تصعيد ميداني لها من شأنه تفجير صراع خطير في المنطقة، حسب مراقبين.

وكشفت بريطانيا، رسمياً، عن رضوخ الولايات المتحدة الأمريكية، لجماعة الحوثي، بعد الهجمات التي شنتها الأخيرة على السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر وباب المندب.

وصعدت جماعة الحوثي استهداف حركة السفن والملاحة الدولية في باب المندب وخليج عدن والبحر العربي والبحر الاحمر بدعوى "دعم المقاومة الفلسطينية" وهدف الضغط على اسرائيل لوقف الحرب على حركة "حماس" في قطاع غزة.

في المقابل، كشفت قيادة قاعدة العند العسكرية رسميا عن تحركات بدأتها الولايات المتحدة الأمريكية لشن ضربات وشيكة على جماعة الحوثي، ردا على تنفيذها هجمات على سفن إسرائيلية في البحر الاحمر وباب المندب