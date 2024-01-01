عاج ضعف البصر وقصر النظر خلال 3 جلسات فقط .. تعرف عليها

الرياض - محمد الاطلسي - كشف طبيب عن طريقة مبتكرة، في علاج ضعف البصر وقصر النظر، عن طريق تنشيط مراكز العصب في الوجه والرأس من خلال تمرينات بسيطة. وأوضح الطبيب، أن المداومة على العلاج بهذه الطريقة مدة 3 جلسات فقط كفيلة بتحفيز العصب البصري لمن يعاني من ضعف أو قصر النظر. وأبان المقطع، الطبيب وهو يضغط على جانبي جبهة أحد الحالات في اتجاه العين، وبعدها يضع سبابتيه على منتصف الجبهة من ناحية العينين ويضغط بطريقة معينة.

ويقوم الطبيب بالضغط خلف رأس المريض بإصبع الابهام ويحرك رأسه بالاتجاه الآخر ثم يقوم بتنشيط العصب بالضغط بقوة على فروة الرأس ثم يكرر التمرينات مرة أخرى، ويدلك جانبي الأنف أسفل العين، وجانبي الجبهة بحركات دائرية.