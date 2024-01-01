اتفرج اولى الصور لأفراد القوات البحرية اليمنية المستهدفين بقصف أمريكي في البحر الأحمر

الرياض - محمد الاطلسي -

نشرت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي صورا لبعض ضحايا القصف الأمريكي من أبناء القوات البحرية اليمنية.

وبحسب الصور المنشورة فإن أحد الشهداء يدعى فارس محمد محمد الغبري، والآخر يدعى جلال عبدالله الجلال، وهما من محافظة صعدة.

وفي وقت سابق الامس ، أكد المتحدث باسم قوات صنعاء العميد يحيى سريع، مساء اليوم الأحد، تعرض ثلاثة زوارق تابعة للقوات البحرية اليمنية لهجوم أمريكي أدى لفقدان طواقم تلك الزوارق أثناء أدائهم مهام اعتيادية لحماية الملاحة الدولية وتطبيق حظر مرور السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر، كاشفا في الوقت ذاته عن عملية يمنية استهدفت سفينة حاويات كانت متجهة إلى إسرائيل ورفضت الاستجابة لنداءات التحذير.

وقال سريع في بيان “وبينما كانت القوات البحرية في القوات المسلحة اليمنية تمارس مهامها الاعتيادية الرسمية في ترسيخ الأمن والاستقرار وحماية الملاحة البحرية إضافة إلى أداء واجبها الإنساني والأخلاقي الذي أعلنه اليمن في منع السفن الإسرائيلية أو المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة من المرور عبر البحر الأحمر تضامنا وإسنادا للشعب الفلسطيني أقدمتْ قوات العدو الأمريكي على الاعتداء على ثلاثة زوارق تابعة للقوات البحرية اليمنية ما أدى إلى استشهاد وفقدان عشرة أفراد من منتسبي القوات البحرية”.

وتابع قائلا أن “القوات المسلحة اليمنية وهي تزف في خضم معركة الإسناد لطوفان الأقصى هؤلاء الشهداء من أجل فلسطين تؤكد أن العدو الأمريكي يتحمل تبعات هذه الجريمة وتداعياتها وأن تحركاته العسكرية في البحر الأحمر لحماية السفن الإسرائيلية لن تمنع اليمن من تأدية واجبه الديني والأخلاقي والإنساني دعما ونصرة للمظلومين في فلسطين وغزة” بحسب نص البيان.

ودعا “بقية الدول عدم الانخراط في المسلك الأمريكي الخطير لما سينتج عنه من تداعيات سلبية قد تؤثر تداعياتها على الجميع”.

وفي عملية أخرى قال سريع في بيانه “نجحت القوات البحرية في القوات المسلحة اليمنية في تنفيذ عملية عسكرية استهدفتْ سفينة حاويات “ميرسك هانغزو Maersk Hangzhou” كانت متجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة، وذلك بصواريخ بحرية مناسبة”.

ولفت إلى أنه “جاءتْ عملية الاستهداف بعد رفض طاقم السفينة الاستجابة للنداءات التحذيرية للقوات البحرية اليمنية”.

وأوضح البيان أن “القوات المسلحة اليمنية تؤكد على ما جاء في بياناتها السابقة بشأن منع مرور السفن الإسرائيلية كافة، أو المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة، مع حرصها الكامل على حركة الملاحة البحرية إلى كل الوجهات باستثناء الكيان الإسرائيلي” وفقا للبيان الذي جدد النصح “للدول كافة بعدم الانجرار مع مخططات الأمريكي الهادفة إلى إشعال الصراع في البحر الأحمر وأنها لنْ تتردد في التصدي لأي عدوان ضد بلدنا وشعبنا”.

هذا وكانت القوات البحرية الأمريكية قالت في وقت سابق اليوم إنها خاضت معركة مع زوارق حربية بحرية تابعة لحكومة صنعاء جنوب البحر الأحمر، وإنها أغرقت ثلاثة منها وقتلت طواقمها.