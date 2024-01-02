تغير جديدة لأسعار صرف الريال اليمني أمام العملات الأجنبية.. السعر الان

الرياض - محمد الاطلسي - تمكن الريال اليمني اليوم الثلاثاء، 02 كانون الثاني، 2024، من استعادة بعض مكاسبه مقابل العملات الأجنبية في التداولات الصباحية غير الرسمية بمدينة عدن.

وفي التفاصيل، سجل سعر بيع الدولار الواحد 1537ريالاً، مقارنة مع 1542 امس الاثنين.

آخر تحديث لأسعار صرف الريال اليمني أمام الدولار الأمريكي والريال السعودي في صنعاء وعدن والتي جاءت على النحو الموضح في السطور التالية.

سعر الصرف في عدن

– الدولار:

الشراء: 1529

البيع: 1537.

– السعودي:

الشراء:403

البيع: 404.

سعر الصرف في صنعاء:

– الدولار:

الشراء: 528

البيع: 536.

– السعودي:

الشراء: 140.5

شالبيع:141