إحذر استخدام "زيتون الزيتون" في هذا المنطقة الحساسة من جسمك ؟

الرياض - محمد الاطلسي - حذرت هيئة الغذاء والدواء السعودية من استخدام زيت الزيتون في أكثر الأماكن الحساسة في الجسم بعد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي شائعات حول الفوائد المذهلة عند استخدامه في هذه المناطق. ونفت هيئة الغذاء والدواء الشائعات المتداولة والتي تتحدث عن أن زيت الزيتون يُعد أفضل مرطب لبشرة الجسم.

وأوضحت الهيئة السعودية أن استخدام زيت الزيتون على البشرة والجلد قد يؤدي الى الحساسية والالتهابات وزيادة الفطريات المعروفة بمسمى "مالاسيزيا" والتي قد ينتج عنها ظهور بقع على الجلد والبشرة. كما أشارت الهيئة إلى أن استخدام ووضع زيت الزيتون المستمر على الجلد والبشرة قد يسبب ظهور حب الشباب خصوصاً للأشخاص ذو البشرة الدهنية، وذلك في تغريدة على حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" فندت فيه الشائعات المتداولة.

وعادت الهيئة للتأكيد ضمن نصائحها للمتابعين مؤكدة أن زيت الزيتون لا يعد مبيض للبشرة ولا يصنف كأحد المرطبات المناسبة لها بالرغم من فوائده الكبيرة والصحية في الاستخدامات الأخرى.