الولايات المتحدة تعلن توقيف عملياتها في البحر الأحمر

الرياض - محمد الاطلسي - اكدت الولايات المتحدة، الأربعاء، توقيف عملياتها في البحر الأحمر.

يأتي ذلك في اعقاب هجوم على البحرية اليمنية وسط مخاوف من تبعات الرد.

وأفادت مصادر دبلوماسية بأن البحرية الامريكية أبلغت عددا من شركات الشحن الدولية المرتبطة بإسرائيل والتي كانت وعدتها بتأمين سفنها بأنها قررت وقف عمليات مرافقة السفن حتى اشعار اخر.

وكانت عددا من الشركات تراجعت عن قرارها استئناف عملياتها إلى إسرائيل عبر البحر الأحمر بعد فشل محاولات لتمرير سحناتها بالقوة.

وابرز تلك الشركات الدنماركية "ميرسك" وقد أعلنت في بيان جديد لها عن قرارها تحويل سفنها المتجهة إلى إسرائيل عبر راس الرجاء الصالح.

والشركة واحدة من عدة شركات أعلنت استئناف عملياتها إلى إسرائيل عبر البحر الأحمر مع اعلان أمريكا تشكيل تحالف جديد لكسر الحصار اليمني.