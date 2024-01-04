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استشاري سعودي يكشف عن أكبر جريمة تُرتكب في الأنف : تسبب عمى كامل

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الرياض - محمد الاطلسي - كشف أستاذ واستشاري جراحة الأنف والوجه، الدكتور سمير بافقيه، عن أكبر جريمة تُرتكب في حق الأنف.

وقال بافقيه، في حواره بقناة السعودية:"الفيلر لا ينفع في الأنف، وأعتقد أن أكبر جريمة في التدخل في الأنف هو الفيلر بسبب مضاعفاته ".

 

وأشار:"الفيلر لا يصلح أي شيء، فهو مؤقت وقد يؤدي إلى مشاكل كثيرة، وما يصلح ولا عيب"، لافتا إلى الاستغلال التجاري الموجود بخصوص الفيلر.

 

 

وقال بافقيه، في حواره بقناة السعودية:"الفيلر لا ينفع في الأنف، وأعتقد أن أكبر جريمة في التدخل في الأنف هو الفيلر بسبب مضاعفاته ".

وأشار:"الفيلر لا يصلح أي شيء، فهو مؤقت وقد يؤدي إلى مشاكل كثيرة، وما يصلح ولا عيب"، لافتا إلى الاستغلال التجاري الموجود بخصوص الفيلر.

وأوضح:"أكثر من 99 حالة انتهت إلى عمى كامل بسبب الفيلر في الأنف"، مشيرا إلى أن حقن الأنف بالفيلر قد يتسبب في موت الجلد والغضاريف، والأفضل للأنف هو الجراحة

 

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أحمد صلاح

أحمد صلاح

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