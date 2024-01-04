صحيفة يمنية شهيرة تعتذر للدكتورة ألفت الدبعي على خلفية قضية نشر

الرياض - محمد الاطلسي - قدّم الصحفي سيف الحاضري، اعتذاره من السياسية والأكاديمية د. ألفت الدبعي، على خلفية الإساءة إليها في مقال نُشر في صحيفة "أخبار اليوم" التي يرأس تحريرها.

جاء ذلك بناء على اتفاق صلح، وفق محضر موقع عليه بين الدكتورة ألفت الدبعي من ناحية، والحاضري، من ناحية أخرى.

وقضى الاتفاق، بإلزام الحاضري بالاعتذار واعتبار قضية الخلاف بين الطرفين، - المنظورة أمام القضاء في مأرب -، منتهية، على أن يلتزم الحاضري بنشر نص الاعتذار في الصحيفة لثلاثة أيام متتالية ومشاركته في صفحاته الخاصة في منصتي "فيسبوك" و"إكس" (تويتر سابقاً).

فيما ينص الاعتذار على الإقرار بالخطأ الذي صدر بحق الدبعي مرفقا بصورتها وفي نفس المساحة التي نشر فيها المقال الذي أساء لها.

وكانت صحيفة "أخبار اليوم"، قد نشرت مقالة بعنوان "ألفت الدبعي الناشتة المتسولة باسم المرأة والمتلونة بحسب المصالح"، للكاتب محمد مصطفى العمراني، حيث أقر محضر الصلح بأن المقال كان جريمة بحق الدكتورة ألفت الدبعي، ما كان يجب أن تمر على الكاتب أو تمريرها في الصحيفة لأنه حوى إساءات وتهم غير صحيحة.

كما أقر المحضر، إلزام الحاضري بدفع كل مخاسير التقاضي التي تحملتها الدبعي.