كوب واحد من هذا المشروب يومياً يقيك من الإصابة بالسكر..تعرف عليه واحرص على تناوله

الرياض - محمد الاطلسي - كشفت دراسة جديدة، أن تناول فنجان من الشاي يوميًا يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بمرض السكري، حيث انخفضت فرص التعرض للسكري النوع الثاني بنسبة 28% على الأقل، كما تراجع خطر الإصابة بمقدمات السكري بنسبة 15%.ولفت الباحثون الانتباه إلى أن المشروبات الساخنة تزيد من إفراز الجلوكوز في البول، مما يحسن مقاومة الأنسولين، وبالتالي يتم التحكم في نسبة السكر في الدم، حسبما نشر موقع "Mirror".

وأضاف الخبير: "لقد تناولت العديد من الدراسات خلال السنوات الأخيرة الفوائد الصحية الكبيرة للشاي، بما في ذلك انخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والسكري من النوع الثاني، ولكن الآليات الكامنة وراء ذلك لم تكن واضحة."

وتابع: "تشير النتائج التي توصلنا إليها إلى وجود تأثيرات وقائية لشرب الشاي يوميًا على نسبة السكر في الدم، وذلك عن طريق زيادة إفراز الجلوكوز في البول وتحسين مقاومة الأنسولين، وبالتالي يتم التحكم بشكل أفضل في نسبة السكر في الدم.

وكانت هذه الفوائد أكثر وضوحا بين الأشخاص الذين يتناولون الشاي الداكن يوميا."

يشار أنه تم عرض هذه النتائج في الاجتماع السنوي للجمعية الأوروبية لدراسة مرض السكري في هامبورغ بألمانيا.