الشروط التي وضعها المجلس الرئاسي لإتمام عملية السلام مع الحوثيين .. تعرف عيها

الرياض - محمد الاطلسي - عقد مجلس القيادة الرئاسي امس الخميس، اجتماعا برئاسة رشاد محمد العليمي، رئيس المجلس، وبحضور اعضائه، عيدروس الزبيدي، طارق صالح، عبدالرحمن المحرمي، الدكتور عبدالله العليمي، عثمان مجلي، وفرج البحسني، بينما غاب بعذر عضو المجلس سلطان العرادة.

وبحسب وكالة الأنباء اليمنية سبأ التابعة للشرعية ، فقد ناقش الاجتماع مستجدات جهود الاشقاء في المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان التي افضت الى خارطة طريق لاحياء عملية سياسية شاملة تقودها الامم المتحدة .

وأكد مجلس القيادة على شرط استناد خارطة الطريق والعملية السياسية على المرجعيات المتفق عليها وطنيا واقليميا ودوليا، وبما يضمن ماوصف ب” انهاء انقلاب الحوثيين ، واستعادة مؤسسات الدولة، والامن والاستقرار والتنمية، وحل كافة القضايا ذات البعد الوطني وفي المقدمة القضية الجنوبية”.

والمرجعيات الثلاث التي تضعها الشرعية كشرط لأي مفاوضات أو تسوية قادمة، تتمثل بالمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني الشامل، والقرارات الأممية ذات الصلة خصوصا قرار 2216 الخاص بنزع السلاح عن المليشيات الحوثيين.

وهذا أول اجتماع لمجلس القيادة الرئاسي، لمناقشة خارطة الطريق التي أعلن عنها المبعوث الأممي لليمن، هانس غروندبرغ الشهر الماضي.