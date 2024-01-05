لماذا يفضل قسم التمرة الى نصفين قبل تناولها!

الرياض - محمد الاطلسي - كشف المختص في أبحاث المسرطنات، الدكتور فهد الخضيري، عن الفوائد الصحية لتناول التمر. وقال الخضيري في تغريدة له عبر حسابه بتويتر:تناولوا التمر؛ ففيه عدة فوائد صحية، ومعادن وفيتامينات.

واقسم التمرة إلى نصفين لتستمتع بها أكثر.

وأضاف: وبما أننا في موسم التمر والرطب فإن التمرة الواحدة يكون نصف وزنها سكّر وبقية الوزن ألياف وماء ومعادن وفيتامينات.

وأشار إلى السكر يختلف من تمرة لأخرى حسب وزنها وحجمها السكري كبير الحجم يوجد في التمرة الكبيرة 5 جرام سكر والتمرة الصغيرة جرامين فقط والبقية الياف ومعادن وماء.

وبين أن ( التمر صغير الحجم أفضل صحياً وأقل سكريات)، ونصح عند تناول التمر تقليل السكريات الأخرى، قائلا: فلا تتناول سكر أبيض ولا معجنات مقلية بالزيت ومشبعة بالسكّر ثم تشتكي من سكريات التمر،قد يكون التمر بريء من رفع السكر إذا أنت تتناول معجنات ومقليات وسكريات صناعية وحلويات ( فلا تلوم التمر)”.