مسلحون يغتالون طبيب في مدينة الضالع جنوب اليمن أثناء خروجه من أداء صلاة الجمعة

الرياض - محمد الاطلسي - اغتال مسلحون مجهولون، طبيباً لحظة خروجه من أداء صلاة اليوم الجمعة 5 يناير 2024م، في مدينة الضالع مركز المحافظة، جنوبي اليمن.

وأفادت مصادر محلية بأن مسلحين ملثمين يستقلون دراجة نارية أطلقوا الرصاص على الطبيب "أكيد قائد"، لحظة خروجه من صلاة الجمعة، في منطقة "عقارب"، جنوبي مدينة الضالع عاصمة المحافظة.

وأكدوا، أن الطبيب الذي يعمل في مركز الغسيل الكلوي بالمدينة، سقط قتيلاً على الفور، بينما لاذ الجناة بالفرار على مرأى ومسمع من المصلين.

وطالب الأهالي، الأجهزة الأمنية في المحافظة بسرعة ملاحقة الجناة وتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم العادل."

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